Защитник «Ростова» Лангович выступил с обращением на фоне событий в России

Андрей Лангович, защитник «Ростова», обратился к людям в связи с происходящим в России.

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Из-за ситуации в Москве и области отменили матчи.

«Друзья, хочу напомнить, что каждый из нас – часть великого единого народа России. Я горжусь представлять свой город и свою страну на футбольном поле. Давайте и дальше будем едины», – сказал Лангович.