Защитник «Ростова» Лангович выступил с обращением на фоне событий в России

Кто такой Лангович ? В "Ростове" около 30 футболистов, а там именно его выбрали ?
Андрей Лангович, защитник «Ростова», обратился к людям в связи с происходящим в России.
- 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
- В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
- Из-за ситуации в Москве и области отменили матчи.
«Друзья, хочу напомнить, что каждый из нас – часть великого единого народа России. Я горжусь представлять свой город и свою страну на футбольном поле. Давайте и дальше будем едины», – сказал Лангович.