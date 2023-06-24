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    • Защитник «Ростова» Лангович выступил с обращением на фоне событий в России

    Защитник «Ростова» Лангович выступил с обращением на фоне событий в России

    Андрей Лангович, защитник «Ростова», обратился к людям в связи с происходящим в России.

    • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
    • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
    • Из-за ситуации в Москве и области отменили матчи.

    «Друзья, хочу напомнить, что каждый из нас – часть великого единого народа России. Я горжусь представлять свой город и свою страну на футбольном поле. Давайте и дальше будем едины», – сказал Лангович.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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    24.06.2023 22:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70

      vaisboston 1 час назад

      Кто такой Лангович ? В "Ростове" около 30 футболистов, а там именно его выбрали ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9158

      vladik12 > vaisboston 1 час назад

      Местный.

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      ...
      Рейтинг: +70

      vaisboston > vladik12 51 минуту назад

      Ну тогда понятно.

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