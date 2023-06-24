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    Дани Алвес – Хави: «Забудь обо мне»

    Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес отреагировал на слова главного тренера каталонцев Хави по поводу заключения бразильца под стражу.

    • Хави ранее сказал насчет уголовного преследования Алвеса: «Я удивлен, поражен и в шоке от новостей про Дани Алвеса. Это вопрос правосудия, оно будет диктовать развитие ситуации. Мне очень жаль его. Я удивлен».
    • Потом Хави чуть подправил свои слова: «Мои слова были неправильно истолкованы, возможно, я недостаточно четко выразился. Я не упомянул жертву, но я считаю, что за преступления такого рода нужно отвечать, неважно, касается это Дани или кого-то еще».

    Реакция Алвеса, которую привело издание La Vanguardia, была следующей.

    «Хави – мой друг, друг на всю жизнь. Он не думал о последствиях, с которыми столкнется, когда говорил это. Я заплакал, когда услышал его слова. Мне так хотелось взять телефон, позвонить ему и сказать: «Спасибо, спасибо тебе, но никогда больше так не делай. Ничего не говори. Пожалуйста, забудь обо мне, я позабочусь о себе, успокойся».

    • Футболиста обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба в конце декабря.
    • Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
    • Алвес узнает приговор по своему делу в октябре-ноябре.

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    Источник: Sports.ru

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