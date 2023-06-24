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    • Мостовой сравнил группы «Зенита» и «Спартака» в Fonbet Кубке России

    Мостовой сравнил группы «Зенита» и «Спартака» в Fonbet Кубке России

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил результаты жеребьевки группового этапа Fonbet Кубка России.

    «В группе «Спартака» нет ничего сложного. Не стоит заострять внимание на группах. В этом году мы увидели, что в новом формате кубка можно вылететь и проходить дальше. «Акрон» не проиграл пяти командам из РПЛ, но все равно поехал домой. Нет разницы – займут они второе или третье место в группе. Дальше все равно могут пройти. Кубок тем и интересен, что там должны быть сюрпризы, как в других чемпионатах.

    У «Зенита» группа легче, чем у «Спартака». Но никто не гарантирует, что «Спартак» потом не попадет на «Балтику» и пройдет дальше. С этим форматом можно ожидать, что угодно, но в конце опять будут команды, которые находятся выше в РПЛ», – сказал Мостовой.

    • Групповой этап стартует в августе-сентябре.
    • Действующий победитель – ЦСКА.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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