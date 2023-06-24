Мостовой сравнил группы «Зенита» и «Спартака» в Fonbet Кубке России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил результаты жеребьевки группового этапа Fonbet Кубка России.

«В группе «Спартака» нет ничего сложного. Не стоит заострять внимание на группах. В этом году мы увидели, что в новом формате кубка можно вылететь и проходить дальше. «Акрон» не проиграл пяти командам из РПЛ, но все равно поехал домой. Нет разницы – займут они второе или третье место в группе. Дальше все равно могут пройти. Кубок тем и интересен, что там должны быть сюрпризы, как в других чемпионатах.

У «Зенита» группа легче, чем у «Спартака». Но никто не гарантирует, что «Спартак» потом не попадет на «Балтику» и пройдет дальше. С этим форматом можно ожидать, что угодно, но в конце опять будут команды, которые находятся выше в РПЛ», – сказал Мостовой.