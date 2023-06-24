Капитан «Ростова» Глебов выступил с обращением на фоне событий в России

Какой раскол в Ростове ? Пусть ответит за базар. Карпин, будучи в Ростове, сказал, что ничего не знает. Что за *издеж пошел со стороны активных мудаков.
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов обратился к людям в связи с происходящим в России.
- 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
- В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
«Дорогие ростовчане! Сегодня я хочу попросить вас сохранять спокойствие и благоразумность. Нельзя допустить конфликта и раскола на нашей земле.
Мы – один единый народ, который сможет преодолеть любые испытания только вместе», – сказал Глебов.