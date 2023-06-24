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    • Капитан «Ростова» Глебов выступил с обращением на фоне событий в России

    Капитан «Ростова» Глебов выступил с обращением на фоне событий в России

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов обратился к людям в связи с происходящим в России.

    • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
    • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

    «Дорогие ростовчане! Сегодня я хочу попросить вас сохранять спокойствие и благоразумность. Нельзя допустить конфликта и раскола на нашей земле.

    Мы – один единый народ, который сможет преодолеть любые испытания только вместе», – сказал Глебов.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18715

      NewLife 24 минуты назад

      Какой раскол в Ростове ? Пусть ответит за базар. Карпин, будучи в Ростове, сказал, что ничего не знает. Что за *издеж пошел со стороны активных мудаков.

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      Рейтинг: +123

      врете вы все 57 минут назад

      А чо он ростовчанам говорит о расколе ? Ростовчане щас нейтральные.Они как зрители на бесплатном спектакле.Полно их видео которые они снимают в городе...Типа --вон там красные -это Минобороны, а там белые ( пулеметчики) это вагнера.
      Интересно им, пи.Zдец как.

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