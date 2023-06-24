Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Алвес собирается написать книгу о пребывании в тюрьме

    Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, чем занимается в тюремном заключении.

    «Я много читаю, а также пишу. Есть несколько идей по написанию книг, одна из них – биография о моем опыте в тюрьме. Это важные познания всего этого процесса, которые могут кому-то помочь.

    У меня есть телевизор, на котором можно посмотреть футбол и есть канал, который постоянно показывает эпизоды сериала «La que se avecina» («Соседи» – испанская телевизионная комедия). Я выучил этот сериал наизусть, запомнил все диалоги.

    Плохо ли мне здесь? Я был в гораздо худших местах. В тюрьме теряешь свободу, но люди здесь очень дружелюбные. У меня нет претензий», – заявил Алвес.

    • Футболиста обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба в конце декабря.
    • Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
    • Алвес узнает приговор по своему делу в октябре-ноябре.

    Новости по теме
    Алвес – о девушке, которая обвинила его в изнасиловании: «Я прощаю ее» 2
    Стало известно, когда суд вынесет вердикт по делу Дани Алвеса
    Дани Алвес: «Моя невиновность в изнасиловании будет доказана» 5
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 