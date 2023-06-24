Алвес собирается написать книгу о пребывании в тюрьме

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, чем занимается в тюремном заключении.

«Я много читаю, а также пишу. Есть несколько идей по написанию книг, одна из них – биография о моем опыте в тюрьме. Это важные познания всего этого процесса, которые могут кому-то помочь.

У меня есть телевизор, на котором можно посмотреть футбол и есть канал, который постоянно показывает эпизоды сериала «La que se avecina» («Соседи» – испанская телевизионная комедия). Я выучил этот сериал наизусть, запомнил все диалоги.

Плохо ли мне здесь? Я был в гораздо худших местах. В тюрьме теряешь свободу, но люди здесь очень дружелюбные. У меня нет претензий», – заявил Алвес.