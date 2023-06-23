Тюрам отказал «ПСЖ» и выбирает между двумя командами

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам не перейдет в «ПСЖ».
25-летний футболист, получивший статус свободного агента, отказал парижскому клубу по нескольким причинам:
- «ПСЖ» не гарантировал ему место в составе на позиции «девятки»;
- спортивный проект клуба вызвал у форварда определенные сомнения;
- нет понимания, какой тренер возглавит команду и какой стиль игры будет ставить.
Теперь француз выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры.
Тюрамом активно интересуются «Милан» и «РБ Лейпциг».
Источник: L’Equipe