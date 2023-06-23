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    Тюрам отказал «ПСЖ» и выбирает между двумя командами

    Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам не перейдет в «ПСЖ».

    25-летний футболист, получивший статус свободного агента, отказал парижскому клубу по нескольким причинам:

    • «ПСЖ» не гарантировал ему место в составе на позиции «девятки»;
    • спортивный проект клуба вызвал у форварда определенные сомнения;
    • нет понимания, какой тренер возглавит команду и какой стиль игры будет ставить.

    Теперь француз выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры.

    Тюрамом активно интересуются «Милан» и «РБ Лейпциг».

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    Источник: L’Equipe

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