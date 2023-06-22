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  • Ляйсан Утяшева назвала единственного футболиста, который потряс ее интеллектом

Ляйсан Утяшева назвала единственного футболиста, который потряс ее интеллектом

22 июня 2023, 19:19
9

Телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева оказалась поражена интеллектом экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева по итогам их совместного участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае».

  • Проект уже отснят, но появится в эфире ТНТ только на этой неделе.
  • Мамаев участвовал в шоу наряду с другими звездами.
  • Игрок завершил карьеру в прошлом году и живет на постоянной основе в Дубае.

«Мамаев – это единственный футболист, который потряс меня интеллектом. Я десять лет росла с футболистами на базе в Новогорске. Не хочу никого обидеть.

Павел, ты меня потряс своим интеллектом. Браво», – сказала Утяшева на видео в социальной сети жены Мамаева Надежды Санько.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (9)
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jek718875
1687454809
Может быть для неё интеллект это по фене ботать
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Александр52
1687455876
Вот девушка откровенно сказала добрые слова, а на неё напали. Зачем?
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diamondfan
1687457661
Татарка конч.......я и уголовник!
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jek718875
1687490351
У меня интеллект небольшой, но потрясти я им могу
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Euggen
1687512110
У самой то он есть? Или 2+2 он тебе сложил? Хоть слово то на дубайском то выучили?
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Яды
1687528236
Я думал это Дзюба !
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Geograph
1687628375
Мамаев и кокорин известные интеллектуалы! В слове х** каждый из них делает всего три ошибки...
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