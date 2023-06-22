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    • Ляйсан Утяшева назвала единственного футболиста, который потряс ее интеллектом

    Ляйсан Утяшева назвала единственного футболиста, который потряс ее интеллектом

    Телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева оказалась поражена интеллектом экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева по итогам их совместного участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае».

    • Проект уже отснят, но появится в эфире ТНТ только на этой неделе.
    • Мамаев участвовал в шоу наряду с другими звездами.
    • Игрок завершил карьеру в прошлом году и живет на постоянной основе в Дубае.

    «Мамаев – это единственный футболист, который потряс меня интеллектом. Я десять лет росла с футболистами на базе в Новогорске. Не хочу никого обидеть.

    Павел, ты меня потряс своим интеллектом. Браво», – сказала Утяшева на видео в социальной сети жены Мамаева Надежды Санько.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1192

      Александр52 10 минут назад

      Вот девушка откровенно сказала добрые слова, а на неё напали. Зачем?

      0
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      Рейтинг: +2321

      jek718875 28 минут назад

      Может быть для неё интеллект это по фене ботать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20590

      Cleaner 33 минуты назад

      Потряс интеллектом? Я уж на Соболева подумал. Он тоже на стадионе потряс. Но не интеллектом...

      0
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      Рейтинг: +15257

      Алексей З 1 час назад

      А кто скажет об интеллекте самой гимнастки, кого она потрясла , кроме Воли ?

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      Рейтинг: +4519

      Snek > Алексей З 27 минут назад

      Так поди тоже не интеллектом

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