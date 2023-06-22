Ляйсан Утяшева назвала единственного футболиста, который потряс ее интеллектом

Телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева оказалась поражена интеллектом экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева по итогам их совместного участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Проект уже отснят, но появится в эфире ТНТ только на этой неделе.

Мамаев участвовал в шоу наряду с другими звездами.

Игрок завершил карьеру в прошлом году и живет на постоянной основе в Дубае.

«Мамаев – это единственный футболист, который потряс меня интеллектом. Я десять лет росла с футболистами на базе в Новогорске. Не хочу никого обидеть.

Павел, ты меня потряс своим интеллектом. Браво», – сказала Утяшева на видео в социальной сети жены Мамаева Надежды Санько.