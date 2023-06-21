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    Гурцкая: «Промес долгие годы никуда из России не выедет»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что нападающий «Спартака» Квинси Промес в связи с уголовным преследованием в Нидерландах не покинет Россию в ближайшие годы.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «В ближайшие долгие годы Промес будет в России. Если не хочет в тюрьму. И никуда не выедет», – считает Гурцкая.

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    Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5158

      neveldomha 41 минуту назад

      Во как, она еще и знаток в международном уголовном праве. Чудо женщина))))))))

      0
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      Рейтинг: +20506

      Cleaner 1 час назад

      Промес выедет из России по первому же требованию об экстрадиции. Тут без вариантов.

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