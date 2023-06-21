Гурцкая: «Промес долгие годы никуда из России не выедет»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что нападающий «Спартака» Квинси Промес в связи с уголовным преследованием в Нидерландах не покинет Россию в ближайшие годы.
- Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
«В ближайшие долгие годы Промес будет в России. Если не хочет в тюрьму. И никуда не выедет», – считает Гурцкая.
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»