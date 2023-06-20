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    Глушаков отреагировал на смену гендиректора в «Спартаке»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал назначение Олега Малышева гендиректором московского клуба.

    • Малышев сменил на этом посту Евгения Мележикова.
    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

    «Неважно, насколько известный в футбольных кругах человек, главное, чтобы он был профессионалом в своем деле и развивал клуб во всех направлениях. И такая история возможна.

    Никто не знает, какой вектор возьмет клуб и как будет развиваться дальше», – сказал Глушаков

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.06.2023 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4920

      fakeid 17 минут назад

      предлагаю расформировать спортаг.

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      Рейтинг: +20497

      Cleaner 52 минуты назад

      Начать нужно с очищения команды. Промес позорит клуб Спартак. Соболев позорит клуб Спартак. Промеса на родину, с Дельфином провести воспитательные мероприятия в виде огромных штрафов. По другому до Соболева не дойдет.

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