Глушаков отреагировал на смену гендиректора в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал назначение Олега Малышева гендиректором московского клуба.

Малышев сменил на этом посту Евгения Мележикова.

Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.

«Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

«Неважно, насколько известный в футбольных кругах человек, главное, чтобы он был профессионалом в своем деле и развивал клуб во всех направлениях. И такая история возможна.

Никто не знает, какой вектор возьмет клуб и как будет развиваться дальше», – сказал Глушаков