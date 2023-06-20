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    • Червиченко предположил, с чем связан уход Мележикова из «Спартака»

    Червиченко предположил, с чем связан уход Мележикова из «Спартака»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Олега Малышева на пост генерального директора московского клуба.

    «Понятия не имею вообще, кто это. Тут вопрос, будет ли ему подчинен спортивный отдел и спортивный директор. Иногда бывает так, что генеральный директор не имеет отношения к спорту.

    Сможет ли Малышев наладить финансы в «Спартаке»? Минус у них был не из-за того, чем занимался Мележиков. Он не потерял деньги на каких-то вложениях. Он их потерял на безобразной работе.

    Увольнение Мележикова я связываю с тем, что пришла новая команда. Поскольку его приводил Федун, поэтому его и убрали.

    Если в подчинении Малышева будет спортивный отдел, то это будет странно, потому что для того, чтобы в этом разбираться, человек должен быть погружен в футбольную жизнь. Не знаю, насколько этот Малышев погружен», – сказал Червиченко.

    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2023 21:33
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