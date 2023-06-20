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    • В Нидерландах считают, что Промес всеми силами показывает желание быть россиянином

    В Нидерландах считают, что Промес всеми силами показывает желание быть россиянином

    Нидерландская журналистка Айрис де Грааф высказалась об уголовном преследовании форварда «Спартака» Квинси Промеса.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Промес всеми силами показывает, что хочет быть россиянином. Пока у него есть действующий контракт [со «Спартаком»], ничего страшного в этом нет.

    Кроме того, у него теперь есть вид на жительство», – заявила де Грааф.

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    Источник: WNL

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    Сегодня, 11:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5935

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Их там застращали, что мы все в ГУЛАГе, Примус свою полторашку отбыл.

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      Рейтинг: +15188

      Алексей З 2 часа назад

      В России Промесу комфортно, его любят и ценят болельщики, он практически свой.
      Да , "накуролесил" в Нидерландах, так зачем ему туда ехать , на шконку ?
      Он вроде на дурака не похож.
      Благо все живы , ущерба здоровью нет .
      Будем считать , что Антоха здесь как на "химии" , на вольном поселении отбывает наказание.

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      Рейтинг: +20491

      Cleaner 3 часа назад

      Грааф, ты чего сказать то хотела???????????????

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