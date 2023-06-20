В Нидерландах считают, что Промес всеми силами показывает желание быть россиянином

Нидерландская журналистка Айрис де Грааф высказалась об уголовном преследовании форварда «Спартака» Квинси Промеса.
- Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
«Промес всеми силами показывает, что хочет быть россиянином. Пока у него есть действующий контракт [со «Спартаком»], ничего страшного в этом нет.
Кроме того, у него теперь есть вид на жительство», – заявила де Грааф.
Источник: WNL