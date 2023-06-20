Депутат Госдумы пословицей отреагировал на тюремный приговор Промеса

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Россия всегда строго следовала букве международного права. Думаю, что этот случай не станет исключением после вступления в силу приговора суда.

Нужно ли давать Промесу гражданство России? В вопросах выдачи гражданства легионерам необходимо проявлять сдержанность и почаще руководствоваться русскими прописными истинами. Например, семь раз отмерь, один – отрежь», – сказал Терюшков.