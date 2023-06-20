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    • Депутат Госдумы пословицей отреагировал на тюремный приговор Промеса

    Депутат Госдумы пословицей отреагировал на тюремный приговор Промеса

    Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Россия всегда строго следовала букве международного права. Думаю, что этот случай не станет исключением после вступления в силу приговора суда.

    Нужно ли давать Промесу гражданство России? В вопросах выдачи гражданства легионерам необходимо проявлять сдержанность и почаще руководствоваться русскими прописными истинами. Например, семь раз отмерь, один – отрежь», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5372

      Питерский князь 25 минут назад

      Пора домой, на зону.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +68249

      portero 1 час назад

      Вот бы они так волновались за справедливость, когда депутаты, чинуши и сынки буржуинов законы нарушают......
      Круговая порука травителей, заврались уже донельзя....

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      Рейтинг: +4911

      fakeid 3 часа назад

      в россии за такое дали бы от штрафа до лет так десяти, смотря как трактовать. нож в ногу, и, скорее всего, быстро зашили, да домой отпустили. у нас реально прокатило бы оплатить лечение, вынужденный простой на работе и компенсировать моральный вред. ну и судье через адвоката занести, как спартак заносит безбородову. и всё - дело закрыто, с учётом раскаяния и компенсаций всё закончилось максимум условкой. а если денег нет - то получи покушение на убийство и вали на зону на много лет. такие дела.

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      Рейтинг: +2068

      almanev > fakeid 1 час назад

      Моего друга 4 раза ударили в икроножную, когда он спал. Знаешь какое было наказание тому, кто это сделал? Что-то типа 180 часов общественных работ. Правда нож был не полноценный, а типа мультитула, но раны были более чем настоящие, и месяца 1,5 человек лечился потом.

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