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    • Еще один матч сборных не доиграли из-за расистского оскорбления

    Еще один матч сборных не доиграли из-за расистского оскорбления

    Товарищеский матч между молодежными сборными Ирландии и Кувейта был завершен досрочно.

    Ирландцы отказались играть из-за расистского оскорбления в адрес своего футболиста.

    Предположительно, игрой кувейтской сборной оскорбил на расовой почве одного из запасных ирландской команды.

    Тренер молодежки Ирландии увел команду с поля. Пострадавшие планируют жаловаться в УЕФА и ФИФА.

    • Ранее сегодня по аналогичной причине не доиграли матч Катар – Новая Зеландия.
    • Оба скандала произошли в Австрии, где проводится ряд товарищеских встреч.
    • Ирландия побеждала со счетом 3:0 на момент инцидента. Игру прервали на 86‑й минуте.

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    Источник: Sky Sports

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    19.06.2023 23:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12563

      DeStar 1 минуту назад

      игрок кувейта на расовой почве кого-то оскорбил?) я думал тут будет наоборот))

      0
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      Рейтинг: +4903

      fakeid 6 минут назад

      чё там происходит? за день арабы дважды оскорбили белых. ну окей, ждём тогда срача между чёрными и азиатами.

      0
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      Рейтинг: +20471

      Cleaner 8 минут назад

      И Ирландии присудить техническое поражение со счетом 0:3. Иначе недоигранных игр будет больше, чем доигранных.

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