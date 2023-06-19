Еще один матч сборных не доиграли из-за расистского оскорбления

Товарищеский матч между молодежными сборными Ирландии и Кувейта был завершен досрочно.

Ирландцы отказались играть из-за расистского оскорбления в адрес своего футболиста.

Предположительно, игрой кувейтской сборной оскорбил на расовой почве одного из запасных ирландской команды.

Тренер молодежки Ирландии увел команду с поля. Пострадавшие планируют жаловаться в УЕФА и ФИФА.