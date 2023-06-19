Еще один матч сборных не доиграли из-за расистского оскорбления

Товарищеский матч между молодежными сборными Ирландии и Кувейта был завершен досрочно.
Ирландцы отказались играть из-за расистского оскорбления в адрес своего футболиста.
Предположительно, игрой кувейтской сборной оскорбил на расовой почве одного из запасных ирландской команды.
Тренер молодежки Ирландии увел команду с поля. Пострадавшие планируют жаловаться в УЕФА и ФИФА.
- Ранее сегодня по аналогичной причине не доиграли матч Катар – Новая Зеландия.
- Оба скандала произошли в Австрии, где проводится ряд товарищеских встреч.
- Ирландия побеждала со счетом 3:0 на момент инцидента. Игру прервали на 86‑й минуте.
Источник: Sky Sports