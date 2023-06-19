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  • Еще один матч сборных не доиграли из-за расистского оскорбления

Еще один матч сборных не доиграли из-за расистского оскорбления

19 июня 2023, 23:11
10

Товарищеский матч между молодежными сборными Ирландии и Кувейта был завершен досрочно.

Ирландцы отказались играть из-за расистского оскорбления в адрес своего футболиста.

Предположительно, игрой кувейтской сборной оскорбил на расовой почве одного из запасных ирландской команды.

Тренер молодежки Ирландии увел команду с поля. Пострадавшие планируют жаловаться в УЕФА и ФИФА.

  • Ранее сегодня по аналогичной причине не доиграли матч Катар – Новая Зеландия.
  • Оба скандала произошли в Австрии, где проводится ряд товарищеских встреч.
  • Ирландия побеждала со счетом 3:0 на момент инцидента. Игру прервали на 86‑й минуте.

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Источник: Sky Sports
Товарищеские матчи Ирландия Кувейт
Комментарии (10)
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DeStar
1687208681
игрок кувейта на расовой почве кого-то оскорбил?) я думал тут будет наоборот))
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Дед otmoros
1687209177
Видели кувейтцев? Они чернее Афкириканосов (толерастический наротив)! Обиделись, охренеть можно!
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derrik2000
1687209189
Чегой-то все такие нежные стали: слова не скажи - сразу плакать и жаловаться в УЕФу и ФИФу начинают. Мне давно понятно, почему в гейропе почти НЕТ глав государств или премьер-министров МУЖЧИН, а есть либо особи с первичными половыми признаками самца, либо вздорные глупые бабёнки, перлы которых даже читать неохота. И ишшо там голубизна разлилась не, как у НАШИХ десантников, синева по погонам, а вообще везде. Сейчас новости из гейропы и пиндосии о так называемых "расовых скандалах" читаю только для того, чтобы поразвлечься - хохотнуть. Ну, или брезгливо изумиться.
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Lilipyt
1687210885
-Ты белый! -Это слишком жестоко!!!
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Дядя Серёжа
1687225263
Скоро для них слово человек оскорбительно будет... я талерант! или по нашему ... сидор
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ItalianFootball
1687245698
Не доиграли не из-за расистских оскорблений, а потому что НЗ на поле не вернулись. Подмена понятий, а почему они не вернулись, тут разбирайтесь на здоровье расизм-не-расизм и стоило ли оно того. Матч отбора был бы - хрен бы они не вышли.
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