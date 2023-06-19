«Он хочет очень много денег»: Миранчук может сыграть за медийную команду Тарасова

Президент медиафутбольного клуба «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук может сыграть за его команду в Кубке МКС.

«Приезд Алексея Миранчука? Прорабатываем вариант с тем, чтобы он за нас сыграл, но он очень много денег хочет. Он же не должен играть бесплатно, топовый футболист!

Дозаявить игрока можно, ищем деньги. Если найдем – на одну игру, думаю загоним. По срокам не знаю, все в стадии переговоров», – сказал Тарасов.