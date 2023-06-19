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    • «Он хочет очень много денег»: Миранчук может сыграть за медийную команду Тарасова

    «Он хочет очень много денег»: Миранчук может сыграть за медийную команду Тарасова

    Президент медиафутбольного клуба «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук может сыграть за его команду в Кубке МКС.

    «Приезд Алексея Миранчука? Прорабатываем вариант с тем, чтобы он за нас сыграл, но он очень много денег хочет. Он же не должен играть бесплатно, топовый футболист!

    Дозаявить игрока можно, ищем деньги. Если найдем – на одну игру, думаю загоним. По срокам не знаю, все в стадии переговоров», – сказал Тарасов.

    • Миранчук играет в аренде за «Торино».
    • Он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 31 матче сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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