Травмировавшийся в матче «Факел» – «Енисей» арбитр перенес операцию

Линейный арбитр Роман Усачев рассказал о лечении от травмы, полученной неделю назад в переходном матче за место в РПЛ между «Факелом» и «Енисеем» (2:0).
«Всем привет, друзья!
Спасибо за все слова/сообщения/звонки поддержки в мой адрес. Операцию на связку колена провели сегодня. Быстро и вроде без осложнений. На наркозе заснул.
Болит колено. Лед положил. Укол обезболивающий сделали на ночь. Выздоравливаю.
Далее – реабилитация. Затем можно бегать.
Спасибо, ребята, за поддержку! Всe идeт по плану. Берегите себя не делайте резких движений! Люблю всех вас», – написал Усачев.
- Ростовчанину Усачеву 45 лет.
- Он судит в РПЛ с 2013 года.
- Новый сезон стартует 23 июля.