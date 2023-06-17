Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Травмировавшийся в матче «Факел» – «Енисей» арбитр перенес операцию

    Травмировавшийся в матче «Факел» – «Енисей» арбитр перенес операцию

    Линейный арбитр Роман Усачев рассказал о лечении от травмы, полученной неделю назад в переходном матче за место в РПЛ между «Факелом» и «Енисеем» (2:0).

    «Всем привет, друзья!

    Спасибо за все слова/сообщения/звонки поддержки в мой адрес. Операцию на связку колена провели сегодня. Быстро и вроде без осложнений. На наркозе заснул.

    Болит колено. Лед положил. Укол обезболивающий сделали на ночь. Выздоравливаю.

    Далее – реабилитация. Затем можно бегать.

    Спасибо, ребята, за поддержку! Всe идeт по плану. Берегите себя не делайте резких движений! Люблю всех вас», – написал Усачев.

    • Ростовчанину Усачеву 45 лет.
    • Он судит в РПЛ с 2013 года.
    • Новый сезон стартует 23 июля.

    Новости по теме
    «Сидел на балконе, летели ракеты»: Шапи рассказал об обстреле Израиля, когда играл там
    «Балтика» подписала полузащитника «Алании»
    Карпин – мужу дочери: «Возврату не подлежит, теперь это твоя головная боль» 1
    Источник: телеграм-канал «Судьи Ростовской области»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 