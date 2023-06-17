Травмировавшийся в матче «Факел» – «Енисей» арбитр перенес операцию

Линейный арбитр Роман Усачев рассказал о лечении от травмы, полученной неделю назад в переходном матче за место в РПЛ между «Факелом» и «Енисеем» (2:0).

«Всем привет, друзья!

Спасибо за все слова/сообщения/звонки поддержки в мой адрес. Операцию на связку колена провели сегодня. Быстро и вроде без осложнений. На наркозе заснул.

Болит колено. Лед положил. Укол обезболивающий сделали на ночь. Выздоравливаю.

Далее – реабилитация. Затем можно бегать.

Спасибо, ребята, за поддержку! Всe идeт по плану. Берегите себя не делайте резких движений! Люблю всех вас», – написал Усачев.