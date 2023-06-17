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    • «Сидел на балконе, летели ракеты»: Шапи рассказал об обстреле Израиля, когда играл там

    «Сидел на балконе, летели ракеты»: Шапи рассказал об обстреле Израиля, когда играл там

    Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что во время аренды в «Хапоэль» (Беер-Шева) наблюдал обстрел Израиля.

    – Рядом с Беер-Шевой сектор Газа. Тема обстрелов и ракет существует?

    – За все время, что был в Израиле, однажды летели ракеты, но не в сектор Газа, а оттуда. В целом это как-то не ощущается, беспокойства по поводу взрывов и обстрелов не испытывал.

    – Ракеты летели в сторону Тель-Авива?

    – Да, на север, лично видел. Сидел на балконе, работала ПВО, сбила около 25 ракет. Глухой звук, облачко – и всe. Обломки не знаю куда падали, точно не рядом со мной.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • Он интересен «Рубину».
    • 23-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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