«Сидел на балконе, летели ракеты»: Шапи рассказал об обстреле Израиля, когда играл там

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что во время аренды в «Хапоэль» (Беер-Шева) наблюдал обстрел Израиля.

– Рядом с Беер-Шевой сектор Газа. Тема обстрелов и ракет существует?

– За все время, что был в Израиле, однажды летели ракеты, но не в сектор Газа, а оттуда. В целом это как-то не ощущается, беспокойства по поводу взрывов и обстрелов не испытывал.

– Ракеты летели в сторону Тель-Авива?

– Да, на север, лично видел. Сидел на балконе, работала ПВО, сбила около 25 ракет. Глухой звук, облачко – и всe. Обломки не знаю куда падали, точно не рядом со мной.