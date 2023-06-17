Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Шапи: «В Турции и Израиле матчи намного интереснее, чем в России»

    Шапи: «В Турции и Израиле матчи намного интереснее, чем в России»

    Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями от аренд в турецкий «Гиресунспор» и израильский «Хапоэль» (Беер-Шева).

    – Если сравнить турецкий чемпионат, знакомый вам по выступлениям за «Гиресунспор», и израильский, чья возьмет?

    – Оба интересные. Причем израильский в этом смысле удивил: открытый футбол, много болельщиков, есть тактика, но зрелищность котируется выше. В Турции то же самое, чемпионаты похожи. Вот Россия отличается, у нас тактики больше. Но игры там проходят намного интереснее.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • Он интересен «Рубину».
    • 23-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    Шапи объяснил, почему уезжал в аренду в Израиль
    Шапи прокомментировал свое будущее в «Краснодаре»
    «Рубин» заинтересован в двух игроках «Краснодара» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 