Шапи: «В Турции и Израиле матчи намного интереснее, чем в России»

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями от аренд в турецкий «Гиресунспор» и израильский «Хапоэль» (Беер-Шева).
– Если сравнить турецкий чемпионат, знакомый вам по выступлениям за «Гиресунспор», и израильский, чья возьмет?
– Оба интересные. Причем израильский в этом смысле удивил: открытый футбол, много болельщиков, есть тактика, но зрелищность котируется выше. В Турции то же самое, чемпионаты похожи. Вот Россия отличается, у нас тактики больше. Но игры там проходят намного интереснее.
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- Он интересен «Рубину».
- 23-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»