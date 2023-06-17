Шапи: «В Турции и Израиле матчи намного интереснее, чем в России»

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями от аренд в турецкий «Гиресунспор» и израильский «Хапоэль» (Беер-Шева).

– Если сравнить турецкий чемпионат, знакомый вам по выступлениям за «Гиресунспор», и израильский, чья возьмет?

– Оба интересные. Причем израильский в этом смысле удивил: открытый футбол, много болельщиков, есть тактика, но зрелищность котируется выше. В Турции то же самое, чемпионаты похожи. Вот Россия отличается, у нас тактики больше. Но игры там проходят намного интереснее.