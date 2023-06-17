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    • Уткин ответил на слова Губерниева о популярности футбола и хоккея в России

    Уткин ответил на слова Губерниева о популярности футбола и хоккея в России

    Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на резонансное высказывание Дмитрия Губерниева.

    Ранее комментатор «Матч ТВ» в интервью «РБ Спорт» заявил: «Если предположить, что наша хоккейная сборная вернется и выиграет Олимпиаду, то люди на улицу не выйдут. Если предположить, что наша футбольная сборная вернется и выиграет чемпионат Европы, то люди выйдут, как и после побед над Нидерландами и над Испанией».

    «Мысль понятна. Еще понятнее другое. Зимой, когда играется Олимпиада, холодно. Все чемпионские парады, все гулянья, включая хоккейные кубкостэнлиевые, бывают, когда тепло.

    Если бы сентябрьская Суперсерия-72 была, скажем, лет 10 назад, а не в советское время – еще как бы выходили. А зимой парадов нет. Зимой суровый Новый Год. Оливье, майонез», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      Александр.Т. 2 часа назад

      Чемпионат мира по хоккею в мае

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      Рейтинг: +1242

      SLADE2019 > Александр.Т. 1 час назад

      Речь то про Олимпиаду.

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