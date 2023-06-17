Уткин ответил на слова Губерниева о популярности футбола и хоккея в России

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на резонансное высказывание Дмитрия Губерниева.

Ранее комментатор «Матч ТВ» в интервью «РБ Спорт» заявил: «Если предположить, что наша хоккейная сборная вернется и выиграет Олимпиаду, то люди на улицу не выйдут. Если предположить, что наша футбольная сборная вернется и выиграет чемпионат Европы, то люди выйдут, как и после побед над Нидерландами и над Испанией».

«Мысль понятна. Еще понятнее другое. Зимой, когда играется Олимпиада, холодно. Все чемпионские парады, все гулянья, включая хоккейные кубкостэнлиевые, бывают, когда тепло.

Если бы сентябрьская Суперсерия-72 была, скажем, лет 10 назад, а не в советское время – еще как бы выходили. А зимой парадов нет. Зимой суровый Новый Год. Оливье, майонез», – написал Уткин в своем телеграм-канале.