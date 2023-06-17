Отбор Евро-2024. Украина с помощью Конопли ушла с 0:2 и победила Северную Македонию (3:2), Англия разгромила Мальту (4:0)

Сборная Украины в третьем туре отбора Евро-2024 победила в гостях Северную Македонию. Украинцы уступали 0:2, но потом в том числе благодаря голу Ефима Конопли добилась победы.

Это был дебютный матч во главе сборной для главного тренера Украины Сергея Реброва.

В другой встрече группы Англия крупно обыграла Мальту.

Отбор Евро-2024. Группа С. 3-й тур

Мальта – Англия – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Апап, 8 (в свои ворота); 0:2 – Трент, 28; 0:3 – Кейн, 31 (с пенальти); 0:4 – Уилсон, 83 (с пенальти).

Северная Македония – Украина – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Барди, 31 (с пенальти); 2:0 – Эльмас, 39; 2:1 – Забарный, 62; 2:2 – Конопля, 67; 2:3 – Цыганков, 83.

Удаления: Муслиу, 73 (вторая ж.к.) – нет.

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