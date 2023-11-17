Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Англия - Мальта
Англия - Мальта: обзор матча 17 ноября 2023
Англия
17.11.2023, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 9 тур
2 : 0
Завершен
Мальта
8'
Э. Пепе (АГ)
75'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Мальта
86'
Замена
К. Аттард
️️️️
Д. Мбонг
79'
Замена
К. Нвоко
️️️️
К. Рид
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Сака
75'
Замена
К. Палмер
️️️️
М. Рэшфорд
61'
Замена
Д. Райс
️️️️
Д. Хендерсон
61'
59'
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
М. Гилламьер
59'
Замена
Д. Джонс
️️️️
П. Мбонг
Замена
Б. Сака
️️️️
Ф. Томори
46'
Замена
К. Уокер
️️️️
К. Галлахер
46'
39'
Желтая карточка
М. Гилламьер
Желтая карточка
Г. Кейн
28'
Желтая карточка
Ф. Томори
26'
23'
Желтая карточка
Д. Мбонг
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Пепе
Пас отдал
Ф. Фоден
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
24
Конор Галлахер
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Гарри Кейн
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
4
Стив Борг
(К)
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
23
Янник Янкам
АП
8
Пол Мбонг
ЦФ
17
Кемар Рид
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Мальта
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
9
Кейн Аттард
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
17
Ники Мускат
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
11
Джоди Джонс
ПВ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
6
Магуайр
6
Гехи
14
Томори
12
Триппьер
2
Александер-Арнольд
24
Галлахер
8
Хендерсон
11
Рэшфорд
7
Фоден
9
Кейн
3-3-1-1-2
1
Бонелло
13
Пепе
2
Борг
4
Борг
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
10
Теума
23
Янкам
17
Рид
8
Мбонг
24
Галлахер
2
Уокер
2
Уокер
24
Галлахер
8
Хендерсон
4
Райс
4
Райс
8
Хендерсон
11
Рэшфорд
10
Палмер
10
Палмер
11
Рэшфорд
14
Томори
7
Сака
7
Сака
14
Томори
7
Мбонг
9
Аттард
9
Аттард
7
Мбонг
22
Мускат
22
Мускат
6
Гилламьер
18
Кристенсен
18
Кристенсен
6
Гилламьер
8
Мбонг
11
Джонс
11
Джонс
8
Мбонг
17
Рид
14
Нвоко
14
Нвоко
17
Рид
Остались в запасе
Англия
Мальта
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
17
Джек Грилиш
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
17
Ники Мускат
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
17
Джек Грилиш
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
17
Ники Мускат
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Англия - Мальта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Уэмбли
Новости команд
Все
Англия
Мальта
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о первом поражении сборной за 44 матча
16 ноября
2
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+