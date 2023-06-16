Колодин: «Евро-2008 – самый счастливый месяц в жизни»

Бывший защитник сборной России Денис Колодин вспомнил обстоятельства Евро-2008.

На том турнире россияне взяли бронзу.

В полуфинале Россия проиграла Испании (0:3).

Команду тренировал нидерландец Гус Хиддинк.

«Самый счастливый и самый тяжелый месяц в жизни. Тяжелая подготовка была. Очень много бегали.

Был первый неудачный матч с Испанией (1:4). Казалось, что все, хватит, поехали домой. А Гус был спокойный: «Два последующих матча выиграем и пойдем в плей-офф», – рассказал Колодин.