Колодин: «Евро-2008 – самый счастливый месяц в жизни»

Бывший защитник сборной России Денис Колодин вспомнил обстоятельства Евро-2008.
- На том турнире россияне взяли бронзу.
- В полуфинале Россия проиграла Испании (0:3).
- Команду тренировал нидерландец Гус Хиддинк.
«Самый счастливый и самый тяжелый месяц в жизни. Тяжелая подготовка была. Очень много бегали.
Был первый неудачный матч с Испанией (1:4). Казалось, что все, хватит, поехали домой. А Гус был спокойный: «Два последующих матча выиграем и пойдем в плей-офф», – рассказал Колодин.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова