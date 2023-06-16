Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кузяев получил официальное предложение от «Бешикташа»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    По информации журналиста Ягиза Сабунчуглу, «Бешикташ» сделал официальное предложение Кузяеву о переходе.

    Сообщалось, что турецкий клуб готов предложить россиянину контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год.

    • В прошедшем сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
    • В его активе 46 игр за сборную России.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

    Новости по теме
    Аршавин: «Игорь Денисов может заменить Кузяева в «Зените» 4
    Стала известна зарплата Кузяева в случае перехода в «Бешикташ» 1
    Тренер «Бешикташа» одобрил подписание полузащитника сборной России 1
    Источник: твиттер Ягиза Сабунчуглу

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1911

      Artemka444 35 минут назад

      Если не утка, надо ехать
      Вернуться всегда успеет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15100

      Алексей З 46 минут назад

      Если чел хочет жить в Европе , то стоит уезжать , да и условия неплохие.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 