Кузяев получил официальное предложение от «Бешикташа»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации журналиста Ягиза Сабунчуглу, «Бешикташ» сделал официальное предложение Кузяеву о переходе.
Сообщалось, что турецкий клуб готов предложить россиянину контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год.
- В прошедшем сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
- В его активе 46 игр за сборную России.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
Источник: твиттер Ягиза Сабунчуглу