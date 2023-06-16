Кузяев получил официальное предложение от «Бешикташа»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации журналиста Ягиза Сабунчуглу, «Бешикташ» сделал официальное предложение Кузяеву о переходе.

Сообщалось, что турецкий клуб готов предложить россиянину контракт по схеме «2+1» с зарплатой от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год.