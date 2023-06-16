Только два игрока Серии А стоят дороже Хвичи

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Серии A.

Самым дорогим игроком Серии А стал форвард «Наполи» Виктор Осимхен, который оценивается в 120 миллионов евро.

Форвард «Милана» Рафаэль Леау занимает второе место (90 млн евро), полузащитник «Нааполи» Хвича Кварацхелия – третье (85 млн евро).

Топ-10 самых дорогих футболистов Серии A: