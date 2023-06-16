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    Только два игрока Серии А стоят дороже Хвичи

    Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Серии A.

    Самым дорогим игроком Серии А стал форвард «Наполи» Виктор Осимхен, который оценивается в 120 миллионов евро.

    Форвард «Милана» Рафаэль Леау занимает второе место (90 млн евро), полузащитник «Нааполи» Хвича Кварацхелия – третье (85 млн евро).

    Топ-10 самых дорогих футболистов Серии A:

    1. Виктор Осимхен («Наполи») – 120 млн евро.
    2. Рафаэль Леау («Милан») – 90 млн.
    3. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 85 млн.
    4. Лаутаро Мартинес («Интер») – 85 млн.
    5. Николо Барелла («Интер») – 75 млн.
    6. Душан Влахович («Ювентус») – 70 млн.
    7. Тео Эрнандес («Милан») – 60 млн.
    8. Алессандро Бастони («Инер») – 60 млн.
    9. Ким Мин-Джэ («Наполи») – 60 млн.
    10. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 50 млн.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 09:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2066

      almanev 43 минуты назад

      Не стоит он столько, вообще не факт, что во втором сезоне так же будет играть

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