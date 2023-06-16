Только два игрока Серии А стоят дороже Хвичи

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Серии A.
Самым дорогим игроком Серии А стал форвард «Наполи» Виктор Осимхен, который оценивается в 120 миллионов евро.
Форвард «Милана» Рафаэль Леау занимает второе место (90 млн евро), полузащитник «Нааполи» Хвича Кварацхелия – третье (85 млн евро).
Топ-10 самых дорогих футболистов Серии A:
- Виктор Осимхен («Наполи») – 120 млн евро.
- Рафаэль Леау («Милан») – 90 млн.
- Хвича Кварацхелия («Наполи») – 85 млн.
- Лаутаро Мартинес («Интер») – 85 млн.
- Николо Барелла («Интер») – 75 млн.
- Душан Влахович («Ювентус») – 70 млн.
- Тео Эрнандес («Милан») – 60 млн.
- Алессандро Бастони («Инер») – 60 млн.
- Ким Мин-Джэ («Наполи») – 60 млн.
- Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 50 млн.
Источник: Transfermarkt