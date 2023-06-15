Винисиус назначен главой комитета ФИФА по борьбе с расизмом

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что вингер «Реала» Винисиус назначен главой специального комитета ФИФА по борьбе с расизмом.

«Футбола с проявлениями расизма больше не будет. Игры должны быть немедленно остановлены, когда это произойдет. Довольно.

Я попросил Винисиуса возглавить группу игроков, которые предложат более строгие наказания за расизм. Позже они будут введены всеми футбольными властями по всему миру.

Мы должны услышать игроков и у знать о том, что им нужно для работы в более безопасной среде. Мы очень серьезно относимся к этому.

Мы введем очень строгие наказания, чтобы раз и навсегда покончить с проблемой расизма в футболе. Мы больше не можем терпеть расизм. Как президент ФИФА, я чувствую, что мне необходимо лично поговорить об этом с Винисиусом», – сказал Инфантино.