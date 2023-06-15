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Винисиус назначен главой комитета ФИФА по борьбе с расизмом

15 июня 2023, 19:00
12

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что вингер «Реала» Винисиус назначен главой специального комитета ФИФА по борьбе с расизмом.

«Футбола с проявлениями расизма больше не будет. Игры должны быть немедленно остановлены, когда это произойдет. Довольно.

Я попросил Винисиуса возглавить группу игроков, которые предложат более строгие наказания за расизм. Позже они будут введены всеми футбольными властями по всему миру.

Мы должны услышать игроков и у знать о том, что им нужно для работы в более безопасной среде. Мы очень серьезно относимся к этому.

Мы введем очень строгие наказания, чтобы раз и навсегда покончить с проблемой расизма в футболе. Мы больше не можем терпеть расизм. Как президент ФИФА, я чувствую, что мне необходимо лично поговорить об этом с Винисиусом», – сказал Инфантино.

  • Винисиус раздражен расизмом в Испании и может уйти в «Челси».
  • Бразильца регулярно оскорбляют на матчах Примеры.

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Источник: Reuters
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (12)
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JIEGEHDA
1686845594
А если например Кроос недоволен тем что Бабок много дают Другим молодым , его назначат тоже главным куда-то. ? Что за бред
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TANNER
1686847669
За щеку только возьмете. Не нравится что называют обезьяной - вали домой в свою Бразилию, жуй бананы, там не будут называть. Приехал сюда, зарабатываешь миллионы евро и еще скулишь что тебя черненьким назвали, утибоземой какой ранимый.
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jek718875
1686848937
Это конец...подумал Штирлиц
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ArReal
1686856377
Умывальников начальник и мочалок командир)))придумали новое звание и должность... На подходе должность главный ответственный по борьбе за права заднеприводных - но здесь уже выбора побольше!
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ItalianFootball
1686908081
А че бы вообще всю свою бюрократокабинетческую работу не делегировать 22-летней молодежи ? Он фильм Али Джи ин да Хаус смотрел ?)))
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Skull_Boy
1686928908
Европа мать ее, где поплакал, лизнул и должность
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