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    • Винисиус назначен главой комитета ФИФА по борьбе с расизмом

    Винисиус назначен главой комитета ФИФА по борьбе с расизмом

    Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что вингер «Реала» Винисиус назначен главой специального комитета ФИФА по борьбе с расизмом.

    «Футбола с проявлениями расизма больше не будет. Игры должны быть немедленно остановлены, когда это произойдет. Довольно.

    Я попросил Винисиуса возглавить группу игроков, которые предложат более строгие наказания за расизм. Позже они будут введены всеми футбольными властями по всему миру.

    Мы должны услышать игроков и у знать о том, что им нужно для работы в более безопасной среде. Мы очень серьезно относимся к этому.

    Мы введем очень строгие наказания, чтобы раз и навсегда покончить с проблемой расизма в футболе. Мы больше не можем терпеть расизм. Как президент ФИФА, я чувствую, что мне необходимо лично поговорить об этом с Винисиусом», – сказал Инфантино.

    • Винисиус раздражен расизмом в Испании и может уйти в «Челси».
    • Бразильца регулярно оскорбляют на матчах Примеры.

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    Источник: Reuters

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +432

      TANNER 2 минуты назад

      За щеку только возьмете. Не нравится что называют обезьяной - вали домой в свою Бразилию, жуй бананы, там не будут называть. Приехал сюда, зарабатываешь миллионы евро и еще скулишь что тебя черненьким назвали, утибоземой какой ранимый.

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      Рейтинг: +272

      JIEGEHDA 37 минут назад

      А если например Кроос недоволен тем что Бабок много дают Другим молодым , его назначат тоже главным куда-то. ? Что за бред

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