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  • Генсек РФС: «УЕФА поможет нам перейти в Азию, если решение будет принято»

Генсек РФС: «УЕФА поможет нам перейти в Азию, если решение будет принято»

14 июня 2023, 20:40
6

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

– Отбор на ЧМ под эгидой той или иной конфедерации зависит от решения ФИФА. Отбор на ЧМ в УЕФА начинается в конце 2024 года. В АФК – в ноябре 2023.

– Какая задача у РФС?

– Наша задача не звучит как «перейти в Азию». Наша задача – убедить ФИФА и УЕФА вернуть сборные и клубы России в международные соревнования. Менять конфедерацию, пока мы не получили ответ от ФИФА и УЕФА, все равно что прыгать в пустой бассейн вниз головой.

– Но ответа нет.

– Если УЕФА в ходе переговоров озвучит позицию, что они понимают, что не готовы преодолеть внутренние и внешние сопротивления по допуску нас к соревнованиям, УЕФА сам поспособствует РФС в смене конфедерации. Но пока УЕФА настаивает на том, что РФС ее часть, причем часть важная, которую они хотят сохранить. Это соответствует и целям РФС. И мы мотивируем УЕФА вернуть нас в спортивные соревнования.

  • В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международного футбола.
  • Сборная России не проводила официальные матчи с 2021 года.
  • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

Дюков: «УЕФА ждет Россию»

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (6)
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Slavan52
1686765284
За бабло УЕФА держится. Другое их не интересует. Просят откат наверное
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Play
1686765818
Каким образом поможет, пинка даст?
Ответить
NewLife
1686766969
Вам помогут прыгнуть в бассейн без воды ? Не стесняйтесь, всем РФСом с самой высокой вышки. Мы будем аплодировать. Давно пора вас менять.
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portero
1686767134
Живут в своей реальности, у них всё хорошо, только вот на футбол в европу не пускают......
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