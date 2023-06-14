Генсек РФС: «УЕФА поможет нам перейти в Азию, если решение будет принято»

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

– Отбор на ЧМ под эгидой той или иной конфедерации зависит от решения ФИФА. Отбор на ЧМ в УЕФА начинается в конце 2024 года. В АФК – в ноябре 2023.

– Какая задача у РФС?

– Наша задача не звучит как «перейти в Азию». Наша задача – убедить ФИФА и УЕФА вернуть сборные и клубы России в международные соревнования. Менять конфедерацию, пока мы не получили ответ от ФИФА и УЕФА, все равно что прыгать в пустой бассейн вниз головой.

– Но ответа нет.

– Если УЕФА в ходе переговоров озвучит позицию, что они понимают, что не готовы преодолеть внутренние и внешние сопротивления по допуску нас к соревнованиям, УЕФА сам поспособствует РФС в смене конфедерации. Но пока УЕФА настаивает на том, что РФС ее часть, причем часть важная, которую они хотят сохранить. Это соответствует и целям РФС. И мы мотивируем УЕФА вернуть нас в спортивные соревнования.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международного футбола.

Сборная России не проводила официальные матчи с 2021 года.

Чемпионат России проходит в штатном режиме.

Дюков: «УЕФА ждет Россию»