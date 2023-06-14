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    • Генсек РФС: «УЕФА поможет нам перейти в Азию, если решение будет принято»

    Генсек РФС: «УЕФА поможет нам перейти в Азию, если решение будет принято»

    Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    – Отбор на ЧМ под эгидой той или иной конфедерации зависит от решения ФИФА. Отбор на ЧМ в УЕФА начинается в конце 2024 года. В АФК – в ноябре 2023.

    – Какая задача у РФС?

    – Наша задача не звучит как «перейти в Азию». Наша задача – убедить ФИФА и УЕФА вернуть сборные и клубы России в международные соревнования. Менять конфедерацию, пока мы не получили ответ от ФИФА и УЕФА, все равно что прыгать в пустой бассейн вниз головой.

    – Но ответа нет.

    – Если УЕФА в ходе переговоров озвучит позицию, что они понимают, что не готовы преодолеть внутренние и внешние сопротивления по допуску нас к соревнованиям, УЕФА сам поспособствует РФС в смене конфедерации. Но пока УЕФА настаивает на том, что РФС ее часть, причем часть важная, которую они хотят сохранить. Это соответствует и целям РФС. И мы мотивируем УЕФА вернуть нас в спортивные соревнования.

    • В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международного футбола.
    • Сборная России не проводила официальные матчи с 2021 года.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

    Дюков: «УЕФА ждет Россию»

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +68221

      portero 1 час назад

      Живут в своей реальности, у них всё хорошо, только вот на футбол в европу не пускают......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18604

      NewLife 1 час назад

      Вам помогут прыгнуть в бассейн без воды ? Не стесняйтесь, всем РФСом с самой высокой вышки. Мы будем аплодировать. Давно пора вас менять.

      0
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      ...
      Рейтинг: +68221

      portero > NewLife 1 час назад

      Они фанатов прыгать отправят....

      0
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      Рейтинг: +3057

      Play 1 час назад

      Каким образом поможет, пинка даст?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      врете вы все 1 час назад

      Но пока УЕФА настаивает на том, что РФС ее часть, причем часть важная, которую они хотят сохранить ========
      Ну и нормально, чо. Сами в РФС знаете отчего это зависит. Это зависит от того, на что вы повлиять не можете. Или можете ?
      А так то -"Отбор на ЧМ в УЕФА начинается в конце 2024 года. В АФК – в ноябре 2023." ..Думайте сами, решайте сами --иметь или не иметь. ))) (Из песни в к/ф " Ирония судьбы..)

      0
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      Рейтинг: +3057

      Play > врете вы все 1 час назад

      отбор на ЧМ, который пройдёт в США, посмешил.

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      Рейтинг: +47

      врете вы все > Play 51 минуту назад

      Точно.Отбор на ЧМ в УЕФА отменяется. Остается отбор в АФК.
      Но ведь и отбор в АФК ведет к ЧМ в США !
      А значит ---"Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!" (из к/ф " Бриллиантовая рука" )

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      Рейтинг: +130

      Slavan52 1 час назад

      За бабло УЕФА держится. Другое их не интересует. Просят откат наверное

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      Рейтинг: +47

      врете вы все > Slavan52 1 час назад

      Точно -откат им нужон. Как думаешь Славян, РФСовские дадут ?

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