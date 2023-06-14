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    Талалаев: «Дзюба сам знает, что в нем немало говнеца»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил характер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    • Игрок зимой не перешел в «Торпедо», когда там работал Талалаев.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Талалаев в минувшем сезоне вылетел с «Химками» из РПЛ.

    «Я еще до потенциального трансфера Дзюбы в «Торпедо» говорил, что он хороший футболист. Я был готов к переговорам.

    Дзюба остается хорошим футболистом, но в нем говнеца немало. Он сам об этом знает. И мы все знаем», – сказал тренер.

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    Источник: ютуб-канал «Фабрика Футбола»

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    Сегодня, 09:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1513

      Таврида 1 час назад

      «Талалаев остается хорошим говнецом, но тренера в нем мало. Он сам об этом знает. И мы все знаем» - ответил футболист.

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      Рейтинг: +76

      Ччаппай 2 часа назад

      В Дзюбе всё прекрасно, кроме полит взглядов

      0
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