Талалаев: «Дзюба сам знает, что в нем немало говнеца»

«Талалаев остается хорошим говнецом, но тренера в нем мало. Он сам об этом знает. И мы все знаем» - ответил футболист.
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил характер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.
- Игрок зимой не перешел в «Торпедо», когда там работал Талалаев.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Талалаев в минувшем сезоне вылетел с «Химками» из РПЛ.
«Я еще до потенциального трансфера Дзюбы в «Торпедо» говорил, что он хороший футболист. Я был готов к переговорам.
Дзюба остается хорошим футболистом, но в нем говнеца немало. Он сам об этом знает. И мы все знаем», – сказал тренер.
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