Евсеев, работая в «Шиннике», «выкинул» с клубного банкета местного футбольного функционера

Инсайдер Иван Карпов рассказал, как Вадим Евсеев, работая в «Шиннике», выгнал с командного банкета президента Федерации футбола Ярославской области Галимджана Хайрулина.

«После первой части сезона «Шинник» собрался на банкет. Сидели, спокойно провожали уходящий год. Как тут заявился непрошеный гость – президент Федерации футбола Ярославской области Хайрулин. Он ворвался на мероприятие уже подшофе, ну и, как водится, усугубил свое состояние. Говорят, что у мужчины проблемы с алкашкой: начинает творит дичь и становится агрессивным.

Слово за слово, и Галимджан наехал на тренера по физподготовке Ивана Дранникова. Парень это крупный, крепко сложенный. Но стоит отдать ему должное, Иван сдержался и не стал успокаивать дебошира кулаками. Наоборот, попытался уладить конфликт. Тогда Хайрулин докопался до футболистов, и в этот момент терпение Евсеева лопнуло.

Он сгреб Галимджана в охапку и попросту выкинул из ресторана, чтобы не раздражал и не мешал отдыхать», – написал Карпов.

49-летний Хайрулин претендует сейчас на пост генерального директора «Шинника».

Он работает в системе клуба с 2006 года.

Евсеев в мае возглавил «Факел» и спас его от вылета из РПЛ.

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