Червиченко считает странным вратаря «Краснодара» Агкацева

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко проанализировал кубковый Суперфинал между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

ЦСКА впервые за 10 лет взял Кубок.

«Краснодар» остается без трофеев.

В воротах краснодарцев играл Станислав Агкацев.

«Я хотел, чтобы выиграл «Краснодар». Но получилось так, как получилось. Главный фактор победы ЦСКА – Игорь Акинфеев. На фоне Акинфеева в серии пенальти грустно смотрелся Агкацев. Это огромная ошибка вратарей, которые начинают в серии пенальти гадать, куда полетит мяч, а не ждать до последнего, как это делал Акинфеев.

Надо понимать, что эта серия пенальти шла не во время чемпионата, а там, где многое решается. Поэтому все в напряжении и пытаются обмануть вратаря. Мы ещe на чемпионате мира видели, что те, кто не гадал, а играл по удару – отражали пенальти. Какой-то странный вратарь у «Краснодара»: армейцы ему всe время катили влево, а он падал вправо.

Со стороны «Краснодара» присутствовала тренерская ошибка, потому что на серию пенальти не выпустили Матвея Сафонова. У Матвея больше опыта. В этой серии «Краснодар» проиграл из-за неопытности Агкацева. Но все молодцы. Первые 20 минут на «Краснодар» было жалко смотреть: они вышли испуганными, скомканными и зажатыми», – сказал Червиченко.