Как хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ? Проверьте знания в нашем тесте

Сезон-2022/23 уже пару недель как официально закончен. И это был очень интересный сезон, который принес нам массу вещей: очередная победа «Зенита», борьба ЦСКА и «Спартака» за серебро, кризис и восстановление «Локо», чудесный «Оренбург», проблемное «Динамо» и много других интересный событий.

Как хорошо следили за этим сезоном вы? Давайте проверим это в нашем тесте!

Автор теста: Владислав Журин

Фото: официальный сайт «Спартака», официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Краснодара», телеграм-канал «Химок», официальный сайт «Оренбурга», официальный сайт РПЛ, официальный сайт «Зенита»