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    • Как хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ? Проверьте знания в нашем тесте

    Как хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ? Проверьте знания в нашем тесте

    Сезон-2022/23 уже пару недель как официально закончен. И это был очень интересный сезон, который принес нам массу вещей: очередная победа «Зенита», борьба ЦСКА и «Спартака» за серебро, кризис и восстановление «Локо», чудесный «Оренбург», проблемное «Динамо» и много других интересный событий.

    Как хорошо следили за этим сезоном вы? Давайте проверим это в нашем тесте!

    Автор теста: Владислав Журин

    Фото: официальный сайт «Спартака», официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Краснодара», телеграм-канал «Химок», официальный сайт «Оренбурга», официальный сайт РПЛ, официальный сайт «Зенита»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12558

      DeStar 37 минут назад

      1 правильный ответ))) да, я люблю рпл.

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      Рейтинг: +12558

      DeStar 39 минут назад

      Кто стал неофициальным чемпионом Москвы – набрал больше всего очков в дерби?
      а очков поровну набрали, молодцы , вопрос дерьмо))
      если никто не набрал больше, то может изменить вопрос?)

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