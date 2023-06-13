Гунько: «Спартак» рандомно выбирает тренеров»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько порассуждал о кадровой политике московского клуба.

«Мне был симпатичен футбол, который «Спартак» показывал в первой части чемпионата. Вторую я не видел.

Ваноли принeс трофей, за что ему огромное спасибо. Хотя играли достаточно натужно. При Витории тоже футбол был не тот, которого ждут болельщики.

«Спартак» – это та команда, которая стилистически должна быть понятна. Под этот стиль нужно подбирать тренера, футболистов. Чтобы идеология была на первом месте.

А получается так, что один специалист играет в один футбол, второй – в другой. То иностранцев берут, то наших. Выбор достаточно рандомный.

Как по мне, клубу не хватает долгосрочной стратегии. Я на 100% уверен, что каждый раз эту стратегию разрабатывают и презентуют, но никогда не следуют ей. Не хватает терпения соблюдать те шаги, которые были намечены.

Да, они нуждаются в корректировках, но не настолько, чтобы каждый год выбрасывать эти проекты в мусорку», – сказал Гунько.