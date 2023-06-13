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    Гунько: «Спартак» рандомно выбирает тренеров»

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько порассуждал о кадровой политике московского клуба.

    «Мне был симпатичен футбол, который «Спартак» показывал в первой части чемпионата. Вторую я не видел.

    Ваноли принeс трофей, за что ему огромное спасибо. Хотя играли достаточно натужно. При Витории тоже футбол был не тот, которого ждут болельщики.

    «Спартак» – это та команда, которая стилистически должна быть понятна. Под этот стиль нужно подбирать тренера, футболистов. Чтобы идеология была на первом месте.

    А получается так, что один специалист играет в один футбол, второй – в другой. То иностранцев берут, то наших. Выбор достаточно рандомный.

    Как по мне, клубу не хватает долгосрочной стратегии. Я на 100% уверен, что каждый раз эту стратегию разрабатывают и презентуют, но никогда не следуют ей. Не хватает терпения соблюдать те шаги, которые были намечены.

    Да, они нуждаются в корректировках, но не настолько, чтобы каждый год выбрасывать эти проекты в мусорку», – сказал Гунько.

    • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив только «Зениту» и ЦСКА.
    • Весь сезон команду тренировал испанец Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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