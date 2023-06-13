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    Талалаев: «У меня есть ревность к Карпину»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

    «У меня нет зуба на «Ростов». Мне очень нравится, как они работают. Один из лучших клубов. Первыми перестроились на молодежь.

    Есть ревность к Валере. Когда человеку позволено больше, чем тебе. Всем должно быть одинаково приблизительно. С моей точки зрения, ему позволено больше. Меня это задевает. Мы же вместе в профессии», – сказал Талалаев, но не стал отвечать, имеет ли он в виду лояльное судейство в отношении «Ростова».

    • Талалаев в минувшем сезоне РПЛ был в «Ахмате», «Торпедо», «Химках».
    • С последними он вылетел в Первую лигу.
    • Талалаев уже тренировал химчан в Первой лиге в 2019-2020 годах.

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    Источник: ютуб-канал «Фабрика Футбола»

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