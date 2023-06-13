Талалаев: «У меня есть ревность к Карпину»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«У меня нет зуба на «Ростов». Мне очень нравится, как они работают. Один из лучших клубов. Первыми перестроились на молодежь.

Есть ревность к Валере. Когда человеку позволено больше, чем тебе. Всем должно быть одинаково приблизительно. С моей точки зрения, ему позволено больше. Меня это задевает. Мы же вместе в профессии», – сказал Талалаев, но не стал отвечать, имеет ли он в виду лояльное судейство в отношении «Ростова».