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    • «Марио очень доверчивый»: Бабаев рассказал о проблеме с возвращением Фернандеса в ЦСКА

    «Марио очень доверчивый»: Бабаев рассказал о проблеме с возвращением Фернандеса в ЦСКА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

    – Правда ли, что для возвращения Фернандеса ему необходимо по условиям контракта с «Интернасьоналом» заплатить клубу 365 тысяч евро?

    – Там есть этот нюанс, и он не единственный. Мы в контакте с коллегами. Помним, что мы отпустили Марио по его просьбе и сделали это абсолютно бесплатно. И вешать на футболиста такие обязательства именно в случае возвращения в ЦСКА не совсем корректно.

    – Но он ведь сам подписал такой контракт.

    – К сожалению, он с нами не советовался. Марио очень доверчивый.

    – Вы не готовы платить эти деньги?

    – Мы обсуждаем, считаем, что это не совсем, мягко говоря, справедливо и правильно – полгода не прошло, как мы пошли им [бразильскому клубу] навстречу и Марио в первую очередь, отпустив бесплатно. И сейчас Марио должен платить, чтобы вернуться – это не совсем корректно.

    – Он сам готов вернуться и вы готовы его видеть в команде?

    – Конечно.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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