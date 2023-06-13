«Марио очень доверчивый»: Бабаев рассказал о проблеме с возвращением Фернандеса в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

– Правда ли, что для возвращения Фернандеса ему необходимо по условиям контракта с «Интернасьоналом» заплатить клубу 365 тысяч евро?

– Там есть этот нюанс, и он не единственный. Мы в контакте с коллегами. Помним, что мы отпустили Марио по его просьбе и сделали это абсолютно бесплатно. И вешать на футболиста такие обязательства именно в случае возвращения в ЦСКА не совсем корректно.

– Но он ведь сам подписал такой контракт.

– К сожалению, он с нами не советовался. Марио очень доверчивый.

– Вы не готовы платить эти деньги?

– Мы обсуждаем, считаем, что это не совсем, мягко говоря, справедливо и правильно – полгода не прошло, как мы пошли им [бразильскому клубу] навстречу и Марио в первую очередь, отпустив бесплатно. И сейчас Марио должен платить, чтобы вернуться – это не совсем корректно.

– Он сам готов вернуться и вы готовы его видеть в команде?

– Конечно.