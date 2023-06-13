«Если меня оштрафуют всего на сто рублей, я буду курить везде»: Карпин – о наказании для судей

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин считает, что судейские ошибки в РПЛ нужно наказывать более строго.

– Такой орган, как ЭСК, вообще нужен?

– Нужен, если потом есть мера наказания для ошибившегося судьи. И мера серьезная.

Например, если мне скажут, что в каком-то месте за курение штраф сто рублей, я буду курить везде, просто платить каждый раз по сто рублей. А если штраф будет миллион евро, то не буду.

То же самое с судьями. У нас как – ошибся, пропустил один-два тура. Или даже не пропустил, а пошел судить на ВАР и ошибаться уже там.