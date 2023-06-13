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    • «Если меня оштрафуют всего на сто рублей, я буду курить везде»: Карпин – о наказании для судей

    «Если меня оштрафуют всего на сто рублей, я буду курить везде»: Карпин – о наказании для судей

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин считает, что судейские ошибки в РПЛ нужно наказывать более строго.

    – Такой орган, как ЭСК, вообще нужен?

    – Нужен, если потом есть мера наказания для ошибившегося судьи. И мера серьезная.

    Например, если мне скажут, что в каком-то месте за курение штраф сто рублей, я буду курить везде, просто платить каждый раз по сто рублей. А если штраф будет миллион евро, то не буду.

    То же самое с судьями. У нас как – ошибся, пропустил один-два тура. Или даже не пропустил, а пошел судить на ВАР и ошибаться уже там.

    • «Ростов» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
    • Ростовчане в течение чемпионата пробили 15 пенальти – это новый рекорд.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2061

      ScarlettOgusania 1 час назад

      "если штраф будет миллион евро" - Карпину что-то известно, какие откаты получают судьи за матч!))

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