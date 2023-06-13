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  • «Если меня оштрафуют всего на сто рублей, я буду курить везде»: Карпин – о наказании для судей

«Если меня оштрафуют всего на сто рублей, я буду курить везде»: Карпин – о наказании для судей

13 июня 2023, 00:20
8

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин считает, что судейские ошибки в РПЛ нужно наказывать более строго.

– Такой орган, как ЭСК, вообще нужен?

– Нужен, если потом есть мера наказания для ошибившегося судьи. И мера серьезная.

Например, если мне скажут, что в каком-то месте за курение штраф сто рублей, я буду курить везде, просто платить каждый раз по сто рублей. А если штраф будет миллион евро, то не буду.

То же самое с судьями. У нас как – ошибся, пропустил один-два тура. Или даже не пропустил, а пошел судить на ВАР и ошибаться уже там.

  • «Ростов» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Ростовчане в течение чемпионата пробили 15 пенальти – это новый рекорд.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (8)
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ScarlettOgusania
1686605889
"если штраф будет миллион евро" - Карпину что-то известно, какие откаты получают судьи за матч!))
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R_a_i_n
1686628401
С другой стороны если наказывать их сильнее, то наступит момент, когда к очередному туру "живого" судьи с огнем не найдешь.
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alex1951
1686630250
Смотря,что курить ,за ,,травку,, сотней не отделаешься...
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eugen-han
1686630268
А что, задумка весьма привлекательная про штрафы. Отсудил с ошибками, - это штраф, как минус из гонорара. Степень ошибки может быть 100% и выше, а значит, что судья может только в убыток себе ,, ошибаться" в ту или иную сторону. Конечно есть соблазн брать эти гонорары на той же стороне(той или иной), но есть меры, которые пока озвучивать рано, потому что процесс урегулирования работы судейства до оптимального уровня должен идти постепенно и по-шагово.
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Garrincha58
1686636075
кури кто тебе не даёт только сахар не ешь
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sined1951
1686647108
Не забывайте, что судьи тоже люди. Если на них постоянно давить и без конца менять трактовки по игровым эпизодам, они еще больше будут ошибаться. Если принимать предложение Карпина, то считаю необходимым принимать наказания и в другую сторону. Игрокам за симуляции-дисквалификация на 2-5 матчей, тренерскому составу за неспортивное поведение-от 2 до десяти матчей.Это будет более справедливо.
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