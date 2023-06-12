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Газзаев: «Акинфеев – лучший игрок в истории российского футбола»

12 июня 2023, 08:55
8

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высоко оценил уровень игры вратаря Игоря Акинфеева.

– Она [серия пенальти в Суперфинале Fonbet Кубка России] стала очередным бенефисом Игоря Акинфеева. Уже сложно сосчитать, сколько таких серий он выиграл. Это его визитная карточка.

Сказались его огромный опыт и мастерство. Два 11-метровых он отразил, а ведь мог взять еще два! Потрясающий показатель.

– Не считаете Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола? Многие специалисты ставят на первое место Андрея Аршавина.

– А я выбираю именно Игоря. Акинфеев, на мой взгляд, лучший футболист в истории российского футбола. Он номер один среди всех российских игроков.

Человек уже 20 лет бессменно выступает на таком уровне, держит высокую планку и не устает завоевывать трофеи!

Игорь не делает себе поблажек, полностью отдает себя работе, футболу. Это не так-то просто. Нужно от многого отказаться, чтобы на такой длинной дистанции оставаться лучшим.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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Garrincha58
1686550331
рассмешил.....а Газзаев лучший тренер????..... ещё смешнее
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НикКин
1686550836
Акинфеев самый худший вратарь в истории России
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Axe111
1686554648
ДА ЭТО ЖЕ ПРОСТО ГЕНИЙ!!!! ВСЮ КАРЬЕРУ В ЧР ПОМОЙКЕ
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Bozigit
1686554985
Согласен. И в сборной и в клубе. Очень редко лучшими в клубах называют вратарей. Как правило победу обеспечивают забитые мячи. И естественно их обеспечивают нападающие, в общем полевые. А вратари, а именно их достижения , порой остаются в тени. Акинфеев с лучший вратарь в современной спортивной истории России. На протяжении многих лет является основным вратарём в клубе и мог бы быть и в сборной, в которую его неоднократно просили вернуться. И я бы его простоту и отсутствие звёздной болезни. А это уже профессионал с Большой буквы!
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НикКин
1686558506
А если честно всех слушаешь это лучший игрок этот тоже лучшей а что же наш футбол в такой жопе и выиграть не чего не могут
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111ax
1687434166
возможно среди вратарей так и есть, наверное некорректно сравнивать его с полевыми. Никогда не забуду тот матч с Арсеналом, когда он тащил просто все и когда казалось, что это уже не возможно и мы пропустим штук 15... Но он это сделал
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