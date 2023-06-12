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    • Газзаев: «Акинфеев – лучший игрок в истории российского футбола»

    Газзаев: «Акинфеев – лучший игрок в истории российского футбола»

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высоко оценил уровень игры вратаря Игоря Акинфеева.

    – Она [серия пенальти в Суперфинале Fonbet Кубка России] стала очередным бенефисом Игоря Акинфеева. Уже сложно сосчитать, сколько таких серий он выиграл. Это его визитная карточка.

    Сказались его огромный опыт и мастерство. Два 11-метровых он отразил, а ведь мог взять еще два! Потрясающий показатель.

    – Не считаете Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола? Многие специалисты ставят на первое место Андрея Аршавина.

    – А я выбираю именно Игоря. Акинфеев, на мой взгляд, лучший футболист в истории российского футбола. Он номер один среди всех российских игроков.

    Человек уже 20 лет бессменно выступает на таком уровне, держит высокую планку и не устает завоевывать трофеи!

    Игорь не делает себе поблажек, полностью отдает себя работе, футболу. Это не так-то просто. Нужно от многого отказаться, чтобы на такой длинной дистанции оставаться лучшим.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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