Газзаев: «Акинфеев – лучший игрок в истории российского футбола»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высоко оценил уровень игры вратаря Игоря Акинфеева.

– Она [серия пенальти в Суперфинале Fonbet Кубка России] стала очередным бенефисом Игоря Акинфеева. Уже сложно сосчитать, сколько таких серий он выиграл. Это его визитная карточка.

Сказались его огромный опыт и мастерство. Два 11-метровых он отразил, а ведь мог взять еще два! Потрясающий показатель.

– Не считаете Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола? Многие специалисты ставят на первое место Андрея Аршавина.

– А я выбираю именно Игоря. Акинфеев, на мой взгляд, лучший футболист в истории российского футбола. Он номер один среди всех российских игроков.

Человек уже 20 лет бессменно выступает на таком уровне, держит высокую планку и не устает завоевывать трофеи!

Игорь не делает себе поблажек, полностью отдает себя работе, футболу. Это не так-то просто. Нужно от многого отказаться, чтобы на такой длинной дистанции оставаться лучшим.