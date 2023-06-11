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    Юран: «Я сдержал слово в «Пари НН», это самое главное»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал победу команды в переходных матчах за место в РПЛ против «Родины».

    «С первого своего дня в Нижнем я пообещал болельщикам, чтобы они не переживали, команду я в РПЛ сохраню, чего бы это ни стоило. Слово я сдержал, это самое главное. Так и в «Химках» было. Большое спасибо за помощь игрокам, тренерско-административному штабу, руководству, всему клубу в целом. Мы жили результатом и сделали это!» – сказал тренер.

    • Юран принял клуб в апреле.
    • «Пари НН» прошел «Родину» по сумме 2 матчей со счетом 3:2.
    • Юран во 2-м сезоне подряд победил в стыках.

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    Источник: официальный сайт «Пари НН»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +635

      Ниф-Ниф 6 минут назад

      Молодец. Прошли на тоненького, хотели малой кровью выиграть.

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      Рейтинг: +1075

      Krics 12 минут назад

      Мужик сказал,мужик сделал.

      0
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