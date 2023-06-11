Юран: «Я сдержал слово в «Пари НН», это самое главное»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал победу команды в переходных матчах за место в РПЛ против «Родины».

«С первого своего дня в Нижнем я пообещал болельщикам, чтобы они не переживали, команду я в РПЛ сохраню, чего бы это ни стоило. Слово я сдержал, это самое главное. Так и в «Химках» было. Большое спасибо за помощь игрокам, тренерско-административному штабу, руководству, всему клубу в целом. Мы жили результатом и сделали это!» – сказал тренер.