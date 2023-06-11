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    «Барселона» определилась с приоритетной целью на лето

    «Барселона» намерена летом подписать полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Главный тренер Хави считает его приоритетной целью.

    Хави попросил руководство сделать все, чтобы купить немца. Он хочет видеть пару в середине поля Киммих – Илкай Гюндоган, который уже согласился перейти в «Барсу».

    Сам Киммих не против сменить обстановку. У игрока разногласия с «Баварией» на фоне весенней смены тренера. Полузащитник готов надавить на руководство, чтобы его продали.

    • Игрок в Мюнхене с 2015 года.
    • За это время 28-летний Киммих взял с клубом 8 чемпионств подряд, а также Лигу чемпионов.
    • «Барселона» в минувшем сезоне впервые за 4 года взяла Примеру.

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    Источник: Mundo Deportivo

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