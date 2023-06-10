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    Нагучев считает, что «Краснодар» уже продал Сперцяна

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев предположил, что трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аякс» полностью согласован.

    По его мнению, о сделке пока не объявляют только из-за предстоящего Суперфинала Fonbet Кубка России.

    «У меня есть ощущение, что он уже продан в «Аякс». Но об этом не объявлено, потому что впереди Суперфинал Кубка России.

    И когда Сперцян отыграет эту встречу, объявят, что он туда перешел. Я почти уверен, что этот переход уже состоялся. Просто об этом не говорят», – сказал Нагучев.

    • Суперфинал состоится в воскресенье, 11 июня.
    • Трофей разыграют «Краснодар» и ЦСКА.
    • Сообщалось, что «Аякс» предложил за Сперцяна 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне армянский хавбек забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 40 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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