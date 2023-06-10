Нагучев считает, что «Краснодар» уже продал Сперцяна

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев предположил, что трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аякс» полностью согласован.
По его мнению, о сделке пока не объявляют только из-за предстоящего Суперфинала Fonbet Кубка России.
«У меня есть ощущение, что он уже продан в «Аякс». Но об этом не объявлено, потому что впереди Суперфинал Кубка России.
И когда Сперцян отыграет эту встречу, объявят, что он туда перешел. Я почти уверен, что этот переход уже состоялся. Просто об этом не говорят», – сказал Нагучев.
- Суперфинал состоится в воскресенье, 11 июня.
- Трофей разыграют «Краснодар» и ЦСКА.
- Сообщалось, что «Аякс» предложил за Сперцяна 9 миллионов евро.
- В этом сезоне армянский хавбек забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 40 матчах.
Источник: «Матч ТВ»