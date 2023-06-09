Глушаков ответил, будет ли еще играть за сборную

36-летний полузащитник Денис Глушаков планирует и дальше играть за сборную России.

– Вы для себя приняли решение по поводу вашей карьеры в сборной России?

– А у национальной команды есть игры?

– В сентябре будет сбор.

– Подождите, он и сейчас должен был состояться, а его нет. Я буду играть в сборной России! Карьеру не завершаю.

– Готовы играть против сборных Узбекистана, Таджикистана?

– Конечно! Я люблю футбол.