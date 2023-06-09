Глушаков ответил, будет ли еще играть за сборную

36-летний полузащитник Денис Глушаков планирует и дальше играть за сборную России.
– Вы для себя приняли решение по поводу вашей карьеры в сборной России?
– А у национальной команды есть игры?
– В сентябре будет сбор.
– Подождите, он и сейчас должен был состояться, а его нет. Я буду играть в сборной России! Карьеру не завершаю.
– Готовы играть против сборных Узбекистана, Таджикистана?
– Конечно! Я люблю футбол.
- Глушаков сейчас свободный агент.
- Он не выступал за сборную 5 лет.
- Всего у Глушакова в 2011-2018 годах 57 матчей за сборную и 5 голов.
Источник: «РБ Спорт»