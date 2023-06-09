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    Глушаков ответил, будет ли еще играть за сборную

    36-летний полузащитник Денис Глушаков планирует и дальше играть за сборную России.

    – Вы для себя приняли решение по поводу вашей карьеры в сборной России?

    – А у национальной команды есть игры?

    – В сентябре будет сбор.

    – Подождите, он и сейчас должен был состояться, а его нет. Я буду играть в сборной России! Карьеру не завершаю.

    – Готовы играть против сборных Узбекистана, Таджикистана?

    – Конечно! Я люблю футбол.

    • Глушаков сейчас свободный агент.
    • Он не выступал за сборную 5 лет.
    • Всего у Глушакова в 2011-2018 годах 57 матчей за сборную и 5 голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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