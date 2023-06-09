Петржела отреагировал на слив новых видео Дзюбы

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«Скандалы вокруг Дзюбы – это уже привычная вещь, он постоянно попадает в неприятные ситуации.

Повлияет ли это на его карьеру в «Локомотиве»? Старые грехи должны быть прощены.

Неправильно наказывать человека за один проступок на протяжении всей его жизни», – заявил Петржела.