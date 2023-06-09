Петржела отреагировал на слив новых видео Дзюбы

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.
«Скандалы вокруг Дзюбы – это уже привычная вещь, он постоянно попадает в неприятные ситуации.
Повлияет ли это на его карьеру в «Локомотиве»? Старые грехи должны быть прощены.
Неправильно наказывать человека за один проступок на протяжении всей его жизни», – заявил Петржела.
- Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
- Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
- Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
- Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.
Источник: «РБ Спорт»