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    Петржела отреагировал на слив новых видео Дзюбы

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

    «Скандалы вокруг Дзюбы – это уже привычная вещь, он постоянно попадает в неприятные ситуации.

    Повлияет ли это на его карьеру в «Локомотиве»? Старые грехи должны быть прощены.

    Неправильно наказывать человека за один проступок на протяжении всей его жизни», – заявил Петржела.

    • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
    • Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
    • Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

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    Источник: «РБ Спорт»

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