«У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться»: Губерниев – о новых видео Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«Возможно, по запросу женской или, прости господи, мужской публики мы видим снова такой формат видео. Я как человек, который видео первое видел, могу сказать, что оно меня совершенно не возбудило.

Но, может, девушки хотят посмотреть на красивое тело Артема. У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться.

Я знаю большое количество женщин, которые с удовольствием смотрели первое видео, зрители у него есть. Дзюба идет своим путем, желаю ему только самое лучшее!» – сказал Губерниев.