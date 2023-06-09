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  • «У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться»: Губерниев – о новых видео Дзюбы

«У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться»: Губерниев – о новых видео Дзюбы

9 июня 2023, 15:00
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«Возможно, по запросу женской или, прости господи, мужской публики мы видим снова такой формат видео. Я как человек, который видео первое видел, могу сказать, что оно меня совершенно не возбудило.

Но, может, девушки хотят посмотреть на красивое тело Артема. У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться.

Я знаю большое количество женщин, которые с удовольствием смотрели первое видео, зрители у него есть. Дзюба идет своим путем, желаю ему только самое лучшее!» – сказал Губерниев.

  • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
  • Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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vladik12
1686313313
Губер на позитиве.
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oyabun
1686313716
Мы теперь должны слушать фантазии Губера по поводу "размеров" и красоты тела Дзю? Ну списались бы в личке.
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almanev
1686314623
Губошлеп любит большие
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alefreddy
1686318320
тащится Губа от Зюбы не иначе
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balam
1686322417
таким размером да по димкиным губищам.ждем продолжения
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