Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться»: Губерниев – о новых видео Дзюбы

    «У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться»: Губерниев – о новых видео Дзюбы

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

    «Возможно, по запросу женской или, прости господи, мужской публики мы видим снова такой формат видео. Я как человек, который видео первое видел, могу сказать, что оно меня совершенно не возбудило.

    Но, может, девушки хотят посмотреть на красивое тело Артема. У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться.

    Я знаю большое количество женщин, которые с удовольствием смотрели первое видео, зрители у него есть. Дзюба идет своим путем, желаю ему только самое лучшее!» – сказал Губерниев.

    • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
    • Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

    Новости по теме
    Малафеев рассказал, как пережил смерть жены и травлю от Губерниева 7
    Союз биатлонистов России пожаловался «Матч ТВ» на оскорбления от Губерниева 1
    «Промес не должен играть за «Спартак»: Губерниев – о контрабанде больше тонны кокаина 12
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:00
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1571

      balam 3 минуты назад

      таким размером да по димкиным губищам.ждем продолжения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2565

      alefreddy 1 час назад

      тащится Губа от Зюбы не иначе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2063

      almanev 2 часа назад

      Губошлеп любит большие

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33937

      oyabun 2 часа назад

      Мы теперь должны слушать фантазии Губера по поводу "размеров" и красоты тела Дзю? Ну списались бы в личке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9138

      vladik12 2 часа назад

      Губер на позитиве.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 