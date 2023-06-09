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    Глушаков: «Я хочу возглавить «Спартак»!»

    Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков сообщил о желании возглавить московский клуб после завершения карьеры.

    – Какое у вас отношение к фанатам «Спартака»?

    – Я люблю и ценю фанатов «Спартака», никакого негатива к ним нет. Если вы про то, что они мне кричали что-то, то уже все выясняли, кто это делал – всем все ясно.

    – Вы вернетесь в «Спартак» главным тренером?

    – Конечно, я хочу возглавить эту команду! Почему нет-то? Представьте, я еще жену заберу в «Спартак» и она играть будет там, если уломаю ее. Посмотрим, будет видно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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