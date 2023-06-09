Глушаков: «Я хочу возглавить «Спартак»!»

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков сообщил о желании возглавить московский клуб после завершения карьеры.

– Какое у вас отношение к фанатам «Спартака»?

– Я люблю и ценю фанатов «Спартака», никакого негатива к ним нет. Если вы про то, что они мне кричали что-то, то уже все выясняли, кто это делал – всем все ясно.

– Вы вернетесь в «Спартак» главным тренером?

– Конечно, я хочу возглавить эту команду! Почему нет-то? Представьте, я еще жену заберу в «Спартак» и она играть будет там, если уломаю ее. Посмотрим, будет видно.