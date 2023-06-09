Экс-игрок «ПСЖ»: «Месси не хотел тренироваться по утрам»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен уличил Лионеля Месси в непрофессионализме.

«Вспомните день, когда он ушел с тренировки. Клуб замял это все, сказав, что у него небольшая травма. Все это было неправильно, очень неправильно.

Причина? Ему надоело то, как проходила тренировка. Это показывает, насколько сильно он уважал своего тренера и партнеров по команде.

Он очень часто требовал сменить темп тренировок. Он не хотел тренироваться по утрам. Он несколько раз говорил об этом тренерскому штабу.

Настаивал, что нужно тренироваться во второй половине дня. К счастью, никто не поддался», – рассказал Ротен.