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    • Спартаковец Литвинов определил двух футболистов, с которыми хочет поиграть вместе

    Спартаковец Литвинов определил двух футболистов, с которыми хочет поиграть вместе

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал игроков, которых позвал бы в свою команду.

    – Если бы у тебя была возможность пригласить в нынешний «Спартак» любого футболиста, кого бы позвал и почему?

    – Холанда или Роналду! Не из-за того, что они нужны нам на поле, а просто хочется поиграть с ними в карьере вместе.

    • Холанд с прошлого лета выступает за «Манчестер Сити».
    • Норвежец может выиграть требл в дебютном сезоне.
    • Роналду зимой уехал в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Насром».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.06.2023 21:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21573

      derrik2000 4 часа назад

      Так прямо сегодня и по играй. Прямо, вот, сейчас ФИФу загрузи и - впИрОд к финалу ЛЧ.))

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      Рейтинг: +18573

      NewLife 6 часов назад

      Хейтер Спартака терзает ноунейма, а он как ворона с сыром из басни.

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