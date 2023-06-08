Спартаковец Литвинов определил двух футболистов, с которыми хочет поиграть вместе

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал игроков, которых позвал бы в свою команду.

– Если бы у тебя была возможность пригласить в нынешний «Спартак» любого футболиста, кого бы позвал и почему?

– Холанда или Роналду! Не из-за того, что они нужны нам на поле, а просто хочется поиграть с ними в карьере вместе.