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    • Карасев рассказал, есть ли у него любимая футбольная команда

    Карасев рассказал, есть ли у него любимая футбольная команда

    Судья Сергей Карасев рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

    – После матча «Спартак» – ЦСКА на вас обрушилась тонна критики. Читаете комментарии?

    – Никогда не читаю комментарии. Матч «Спартак» – ЦСКА всегда проходит ярко – и по моментам, и по непредсказуемым действиям игроков. После таких игр я все социальные сети отрубаю и живу дальше.

    Я в своем деле уже 100 лет – стараюсь читать только новости, а глобально в сеть не залезаю – для чего? Просто зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом и отношения к футболу, может быть, не имеют. Все за кого-то болеют, сложно быть объективным.

    – Вы ни за кого не болеете?

    – У меня не было никогда любимой команды, даже когда не судил. А когда начал работать арбитром – тем более.

    • Судья работает в РПЛ 15 лет.
    • Он был на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Карасев судил Суперкубок УЕФА в 2021 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20217

      Cleaner 8 минут назад

      Любимая команда Карасева - московский СПАРТАК! Все, кто видел его судейство последней игры Спартака и ЦСКА со мной согласятся...(

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      Рейтинг: +959

      Номэд 1 час назад

      Кто больше заплатит - та и любимая. Долгое время это была конюшня при гинере. Сейчас вшивая помойная голубизна с газовым духом.

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