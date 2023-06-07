Карасев рассказал, есть ли у него любимая футбольная команда

Судья Сергей Карасев рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

– После матча «Спартак» – ЦСКА на вас обрушилась тонна критики. Читаете комментарии?

– Никогда не читаю комментарии. Матч «Спартак» – ЦСКА всегда проходит ярко – и по моментам, и по непредсказуемым действиям игроков. После таких игр я все социальные сети отрубаю и живу дальше.

Я в своем деле уже 100 лет – стараюсь читать только новости, а глобально в сеть не залезаю – для чего? Просто зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом и отношения к футболу, может быть, не имеют. Все за кого-то болеют, сложно быть объективным.

– Вы ни за кого не болеете?

– У меня не было никогда любимой команды, даже когда не судил. А когда начал работать арбитром – тем более.