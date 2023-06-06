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    • Черчесов ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в сборную России

    Черчесов ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в сборную России

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своем будущем.

    – Мои дальнейшие цели? У меня действующий контракт с «Ференцварошем», не стал бы сейчас ни о чем говорить. Наш тренерский штаб сконцентрирован на работе в этом клубе.

    Прошедший сезон был насыщенным для нас, надеюсь, следующий будет таким же.

    – Работа в сборной России – для вас этот гештальт закрыт? Или в будущем хотите вернуться?

    – Не хотел бы загадывать. Я работаю и занимаюсь своим делом сейчас.

    • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.
    • При нем команда дважды стала чемпионом Венгрии, выиграла Кубок страны и впервые за 47 лет попала в плей-офф еврокубков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.06.2023 23:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +482

      aldo conte 2 часа назад

      Лучше тренировать средний европейский клуб, чем участвовать со сборной России в товарищеских матчах с Северной Кореей, Венесуэлой и другими изгоями.

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      Рейтинг: +21565

      derrik2000 > aldo conte 2 часа назад

      Слава окраине В СОСТАВЕ РОССИИ!!!

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