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  • Черчесов ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в сборную России

Черчесов ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в сборную России

6 июня 2023, 23:59
5

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своем будущем.

– Мои дальнейшие цели? У меня действующий контракт с «Ференцварошем», не стал бы сейчас ни о чем говорить. Наш тренерский штаб сконцентрирован на работе в этом клубе.

Прошедший сезон был насыщенным для нас, надеюсь, следующий будет таким же.

– Работа в сборной России – для вас этот гештальт закрыт? Или в будущем хотите вернуться?

– Не хотел бы загадывать. Я работаю и занимаюсь своим делом сейчас.

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.
  • При нем команда дважды стала чемпионом Венгрии, выиграла Кубок страны и впервые за 47 лет попала в плей-офф еврокубков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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aldo conte
1686088736
Лучше тренировать средний европейский клуб, чем участвовать со сборной России в товарищеских матчах с Северной Кореей, Венесуэлой и другими изгоями.
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odessakmv
1686109021
журнашлистка, а при чем тут "гештальт"??! слово новое узнало????
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alex1951
1686112885
А что щас делать в сборной? Холостой выстрел.... Вот и Карпуша отдыхает,в то время,когда вся Европа играет в квалификации....
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Garrincha58
1686118016
а у нас есть сборная????
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