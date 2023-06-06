Черчесов ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в сборную России

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своем будущем.

– Мои дальнейшие цели? У меня действующий контракт с «Ференцварошем», не стал бы сейчас ни о чем говорить. Наш тренерский штаб сконцентрирован на работе в этом клубе.

Прошедший сезон был насыщенным для нас, надеюсь, следующий будет таким же.

– Работа в сборной России – для вас этот гештальт закрыт? Или в будущем хотите вернуться?

– Не хотел бы загадывать. Я работаю и занимаюсь своим делом сейчас.