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    • Фанаты «Вероны» освистали Златана во время прощальной речи: швед поставил их на место

    Фанаты «Вероны» освистали Златана во время прощальной речи: швед поставил их на место

    Фанаты «Вероны» свистели нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу во время его прощальной речи, в которой он объявил о завершении карьеры.

    «Можете свистеть, потому что для вас это главное событие года – увидеть меня», – сказал Златан в микрофон.

    Болельщики «Милана» аплодисментами отреагировали на резкий ответ игрока фанатам гостей.

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    Источник: Goal

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    05.06.2023 18:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2792

      BlackMurder 8 часов назад

      Я честно фанат сборной Германии и Мюнхенской Баварии, но вычеркнуть из памяти великих , мозг не в состоянии

      0
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      Рейтинг: +24782

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Не стоит гневить небеса.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6483

      Enter2006 13 часов назад

      Златан красавчик!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1881

      Fialet > Enter2006 10 часов назад

      А по моему он нарцисс.

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