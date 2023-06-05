Фанаты «Вероны» освистали Златана во время прощальной речи: швед поставил их на место

Фанаты «Вероны» свистели нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу во время его прощальной речи, в которой он объявил о завершении карьеры.

«Можете свистеть, потому что для вас это главное событие года – увидеть меня», – сказал Златан в микрофон.

Болельщики «Милана» аплодисментами отреагировали на резкий ответ игрока фанатам гостей.