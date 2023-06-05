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    • «ПСЖ» выиграл борьбу у «Челси» за 22-летнего хавбека «Спортинга»

    «ПСЖ» выиграл борьбу у «Челси» за 22-летнего хавбека «Спортинга»

    Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте перейдет в «ПСЖ».

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб выиграл борьбу за игрока у «Челси».

    «ПСЖ» предложил «Спортингу» за игрока больше лондонского клуба, а сам Угарте получил более выгодные условия контракта, чем ему предлагал «Челси». Футболист принял предложение парижского клуба.

    Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

    • В этом сезоне Угарте сделал 1 ассист в 47 матчах.
    • Хавбек провел 8 матчей за сборную Уругвая.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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