«ПСЖ» выиграл борьбу у «Челси» за 22-летнего хавбека «Спортинга»

Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте перейдет в «ПСЖ».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб выиграл борьбу за игрока у «Челси».
«ПСЖ» предложил «Спортингу» за игрока больше лондонского клуба, а сам Угарте получил более выгодные условия контракта, чем ему предлагал «Челси». Футболист принял предложение парижского клуба.
Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро.
- В этом сезоне Угарте сделал 1 ассист в 47 матчах.
- Хавбек провел 8 матчей за сборную Уругвая.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо