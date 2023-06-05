«ПСЖ» выиграл борьбу у «Челси» за 22-летнего хавбека «Спортинга»

Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте перейдет в «ПСЖ».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб выиграл борьбу за игрока у «Челси».

«ПСЖ» предложил «Спортингу» за игрока больше лондонского клуба, а сам Угарте получил более выгодные условия контракта, чем ему предлагал «Челси». Футболист принял предложение парижского клуба.

Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро.