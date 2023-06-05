Тренер «Милана» Пиоли прокомментировал завершение карьеры Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о решении Златана Ибрагимовича закончить профессиональную карьеру.
«Он очень сильно помог нам как на поле, так и за его пределами. Для меня Златан был примером для подражания. У него невероятный менталитет, он настроен на победу с понедельника по воскресенье и помог нашей молодой команде многое понять.
Златан помогал и на поле. Он проявил себя как великий чемпион и был человеком, с которым я многое обсуждал. Он привык к определенному типу окружения», – заявил Пиоли.
- 41-летний форвард играл на взрослом уровне с 1999 года.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции Ибрагимович забил 62 гола в 122 матчах.
Источник: Calciomercato