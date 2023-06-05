Тренер «Милана» Пиоли прокомментировал завершение карьеры Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о решении Златана Ибрагимовича закончить профессиональную карьеру.

«Он очень сильно помог нам как на поле, так и за его пределами. Для меня Златан был примером для подражания. У него невероятный менталитет, он настроен на победу с понедельника по воскресенье и помог нашей молодой команде многое понять.

Златан помогал и на поле. Он проявил себя как великий чемпион и был человеком, с которым я многое обсуждал. Он привык к определенному типу окружения», – заявил Пиоли.