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    • Тренер «Милана» Пиоли прокомментировал завершение карьеры Ибрагимовича

    Тренер «Милана» Пиоли прокомментировал завершение карьеры Ибрагимовича

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о решении Златана Ибрагимовича закончить профессиональную карьеру.

    «Он очень сильно помог нам как на поле, так и за его пределами. Для меня Златан был примером для подражания. У него невероятный менталитет, он настроен на победу с понедельника по воскресенье и помог нашей молодой команде многое понять.

    Златан помогал и на поле. Он проявил себя как великий чемпион и был человеком, с которым я многое обсуждал. Он привык к определенному типу окружения», – заявил Пиоли.

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    Источник: Calciomercato

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