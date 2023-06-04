Маслов прокомментировал нереализованный пенальти Промеса в матче с «Крыльями»

Защитник «Спартака» Павел Маслов дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).
«В игре с «Крыльями» не получилось забить больше, чем соперник.
Нереализованный пенальти Квинси Промеса? Никак не обсуждали в команде. Сейчас наши мысли абсолютно не об этом. Да, человек не забил, но мы все люди – все ошибаемся», – сказал Маслов.
- «Спартак» финишировал в РПЛ 3-м.
- «Крылья» благодаря победе избежали переходных матчей.
- Промес – 2-й бомбардир сезона РПЛ (20 голов).
Источник: «Чемпионат»