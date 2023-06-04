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    • Маслов прокомментировал нереализованный пенальти Промеса в матче с «Крыльями»

    Маслов прокомментировал нереализованный пенальти Промеса в матче с «Крыльями»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

    «В игре с «Крыльями» не получилось забить больше, чем соперник.

    Нереализованный пенальти Квинси Промеса? Никак не обсуждали в команде. Сейчас наши мысли абсолютно не об этом. Да, человек не забил, но мы все люди – все ошибаемся», – сказал Маслов.

    • «Спартак» финишировал в РПЛ 3-м.
    • «Крылья» благодаря победе избежали переходных матчей.
    • Промес – 2-й бомбардир сезона РПЛ (20 голов).

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.06.2023 13:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +20181

      Cleaner 14 часов назад

      НЕ ДО ФУТБОЛА сейчас Промесу. У него в голове суд на родине. Признают виновным - посадят лет на 15 минимум. Какое там ему пенальти...

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      Рейтинг: +580

      eugen-han 17 часов назад

      Не знаю, но пришло время вратарям не прыгать или падать в тот или иной угол от себя в воротах, играя в угадайку, а просто тупо стоять в воротах и реагировать на направление мяча после удара, но никак не до него.

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      Рейтинг: +2952

      фанат джигурды > eugen-han 15 часов назад

      А если удар сильный?

      Лантратов, когда Смолов второй пенальти бил, стоял до последнего, ожидая удара по центру, и не спас.

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      Рейтинг: +1082

      Сержтир 17 часов назад

      В большинстве случаев пробивать пенальти для получения лучшего результата бить нужно в левую сторону от вратаря так как вратари по большей части прыгают в правый угол по причине того что отталкиваться приходится правой ногой а всё из за того что 90% вратарей правшы и лишь 10% левшы, а самое главное для бьющих пенальти надо видеть в какую сторону прыгает вратарь, но для этого надо не валять дурака на тренировках а тренироваться до тех пор пока результата не достигнут этого элемента, во многом решающего в матчах.

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      Рейтинг: +1417

      DemSerg > Сержтир 13 часов назад

      Какая потрясающая чушь про правшей и левшей... Это руки мы используем избирательно, ноги примерно равны по силе.

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      Рейтинг: +68191

      portero 18 часов назад

      В воротах у Крыльев стоял спец по пеналям!!!!

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      Рейтинг: +2634

      ПалкоВводецъ (returned) 18 часов назад

      Сдулся Свинси Промяс. Чует, что скоро на нары отправится! Гыгыгы

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      Рейтинг: +6359

      subbotaspartak > ПалкоВводецъ (returned) 18 часов назад

      Потеснишься?

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      Рейтинг: +20181

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 14 часов назад

      Суд завтра уже. Коленки трясутся, а ему пенальти бить доверили...

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