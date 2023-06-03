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  • РПЛ. «Динамо» крупно проиграло «Оренбургу» (0:3), «Локомотив» выиграл у «Торпедо» (3:1)

РПЛ. «Динамо» крупно проиграло «Оренбургу» (0:3), «Локомотив» выиграл у «Торпедо» (3:1)

3 июня 2023, 19:02
7

Закончились два матча 30-го тура РПЛ.

«Локомотив» обыграл «Торпедо» (3:1) и закончил сезон на восьмом месте.

«Оренбург» крупно победил «Динамо» и финишировал седьмым. Москвичи заняли девятую строчку.

Россия. РПЛ. 30-й тур

Локомотив (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Тикнизян, 50; 2:0 – Пиняев, 57; 2:1 – Стефанович, 65; 3:1 – Изидор, 73.

Незабитый пенальти: Миранчук, 60.

Оренбург – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мансилья, 6; 2:0 – Воробьев, 40; 3:0 – Вера, 75.

Календарь РПЛ

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Комментарии (7)
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Skull_Boy
1685808218
ФК Динамо всем составом можно смело отправлять на Украину и они элитные нахлебники только не футболисты
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derrik2000
1685808664
Закономерный и эффектный плевок в наглые воровато-бездарные РОЖИ "эффективных манагеров" ФК Динамо.
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Бригадный
1685809016
Надо бы сохранить состав и тренера Оренбурга. Давно у нас такой интересной атакующей команды не было. Даже поинтересней Краснодара и Спартака выглядят. Игра Оренбурга - зрелище для эстетов. Да, что ты! Для гурманов футбольных.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1685809832
Надо менять оплату футболистам за игры: 30 000р. оклад в месяц, за победу 300 000р.тем кто играл и запасным 200 000р. За забитые голы игроку тариф выше. За ничью 100 000р. За проигрыш ничего, кроме тех , кто отличился голами.
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balam
1685810069
хотелось бы Лещука послушать
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maygli
1685898823
Динамо здорово опозорились. 100 лет клубу, не слабый состав по игрокам, и так сильно опуститься. Что-то не ладное в клубе и команде творится. Как так быстро игра отлично поставленная Шварцем, вдруг развалилась? Осенью ещё 4, теперь 9. Если игроки так сливают тренера в своё столетие, то гнать их надо.
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