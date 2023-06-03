РПЛ. «Динамо» крупно проиграло «Оренбургу» (0:3), «Локомотив» выиграл у «Торпедо» (3:1)

Закончились два матча 30-го тура РПЛ.
«Локомотив» обыграл «Торпедо» (3:1) и закончил сезон на восьмом месте.
«Оренбург» крупно победил «Динамо» и финишировал седьмым. Москвичи заняли девятую строчку.
Россия. РПЛ. 30-й тур
Локомотив (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Тикнизян, 50; 2:0 – Пиняев, 57; 2:1 – Стефанович, 65; 3:1 – Изидор, 73.
Незабитый пенальти: Миранчук, 60.
Оренбург – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мансилья, 6; 2:0 – Воробьев, 40; 3:0 – Вера, 75.
Источник: «Бомбардир»