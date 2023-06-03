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    • РПЛ. «Динамо» крупно проиграло «Оренбургу» (0:3), «Локомотив» выиграл у «Торпедо» (3:1)

    РПЛ. «Динамо» крупно проиграло «Оренбургу» (0:3), «Локомотив» выиграл у «Торпедо» (3:1)

    Закончились два матча 30-го тура РПЛ.

    «Локомотив» обыграл «Торпедо» (3:1) и закончил сезон на восьмом месте.

    «Оренбург» крупно победил «Динамо» и финишировал седьмым. Москвичи заняли девятую строчку.

    Россия. РПЛ. 30-й тур

    Локомотив (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Тикнизян, 50; 2:0 – Пиняев, 57; 2:1 – Стефанович, 65; 3:1 – Изидор, 73.

    Незабитый пенальти: Миранчук, 60.

    Оренбург – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мансилья, 6; 2:0 – Воробьев, 40; 3:0 – Вера, 75.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2023 19:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1560

      balam 5 часов назад

      хотелось бы Лещука послушать

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      Рейтинг: +1041

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 часов назад

      Надо менять оплату футболистам за игры: 30 000р. оклад в месяц, за победу 300 000р.тем кто играл и запасным 200 000р. За забитые голы игроку тариф выше. За ничью 100 000р. За проигрыш ничего, кроме тех , кто отличился голами.

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      Рейтинг: +24

      upiter535 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 часов назад

      Бухгалтер чтоль?

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      Рейтинг: +244

      Бригадный 5 часов назад

      Надо бы сохранить состав и тренера Оренбурга. Давно у нас такой интересной атакующей команды не было. Даже поинтересней Краснодара и Спартака выглядят. Игра Оренбурга - зрелище для эстетов. Да, что ты! Для гурманов футбольных.

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      Рейтинг: +21529

      derrik2000 5 часов назад

      Закономерный и эффектный плевок в наглые воровато-бездарные РОЖИ "эффективных манагеров" ФК Динамо.

      0
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      Рейтинг: +14548

      Skull_Boy 5 часов назад

      ФК Динамо всем составом можно смело отправлять на Украину и они элитные нахлебники только не футболисты

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